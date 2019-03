Premiere von Indegene Omnipresence auf Microsoft Surface-Tablets

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

Indegene und Microsoft erweitern ihre disruptiveBranchenpartnerschaft, um biowissenschaftlichen Organisationen nochmehr Möglichkeiten für ein transformatives Customer EngagementbereitzustellenBarcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Indegene Omnipresence(http://www.omnipresence.indegene.com/) ist ab sofort auf MicrosoftSurface-Geräten mit dem Betriebssystem Windows verfügbar. Damiterweitert sich das Gerätespektrum für Außendienstmitarbeiter vonLife-Sciences-Organisationen, die bislang bei ihrenverschreiberorientierten Aktivitäten wie Customer Engagement,E-Detailing, medizinischer Datenerhebung oder Musterauftragseinganggrößtenteils auf Apple iOS-Geräte beschränkt waren. DieWindows-Version von Omnipresence bietet ebenfalls ein intuitives,modernes Benutzererlebnis und gleichzeitig das volleFunktionsspektrum auf allen Geräten. Darüber hinaus stützt es sichauf ein gemeinsames Framework für Sicherheits- und IT-Management aufBasis von Microsoft-Technologien wie beispielsweise Azure IdentityManagement. Bislang war Omnipresence auf Android- und iOS-Gerätenverfügbar (Smartphones und Tablets).Was ist der Ausblick in Bezug auf transformatives CustomerEngagement und Benutzererlebnis im Außendienst für 2019 und darüberhinaus? Indegene und Microsoft sind im Mai 2017 eine strategischePartnerschaft (http://www.omnipresence.indegene.com/indegeneandmicrosoft?utm_campaign=surface_launch&utm_medium=web) eingegangen, umverschiedene Technologien des Microsoft-Ökosystems zu vertikalisierenund diese Bedarfslücke in der Life-Sciences-Branche zu schließen.Die Erwartungen der Kunden und Geschäftsmodelle unterliegen einemraschen Wandel. In einem Zeitalter, wo Verschreiber und Patienten derMillenials-Generation schon bald die größte Kundengruppe des Sektorsausmachen, sind vorherrschende Customer Engagement-Plattformen zuschwerfällig und transaktionsorientiert und bieten zu wenigfortschrittliche Automatisierungsfunktionen, um erfolgreich zu sein.1"Es besteht dringender Handlungsbedarf, um die Technologien undGeräte, die von Spitzenunternehmen in anderen Branchen verwendetwerden, an die ganz speziellen Anforderungen der Biopharmabrancheanzupassen, damit dieser Wandel realisiert werden kann", sagte SanjayVirmani, EVP bei Indegene.Die nahtlose Integration zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM,Office 365 und den robusten und sicheren Microsoft AzureCloud-Diensten mit ihrem Leistungsspektrum bei KI und Automatisierunghat bereits dazu geführt, dass Indegene in Rekordzeit und mit wenigerArbeitsaufwand eine intelligente Life-Sciences-Plattformbereitstellen konnte, die ein erfüllendes Omnichannel-Kundenerlebnisbietet - alles über eine Komplettlösung. Über die Windows-App werdenalle plattformübergreifenden Funktionen bereitgestellt, die für eineLife-Sciences-Organisation von Nutzen sein können."Leistungsfähige Mobilgeräte und Wearables sind ein Zukunftsmarkt.Life-Sciences-Organisationen sind angehalten, auf wirtschaftlicheWeise plattformübergreifenden Support und ein positives Erlebnisanzubieten, und das ungeachtet der Baugröße", sagte Connor Flanagan,Worldwide Health Industry Solutions Manager bei Microsoft."Darüber hinaus gibt es zwischen globalen Märkten großeUnterschiede bezüglich der Anforderungen bei Geschäftsabläufen. Mandenke an Beschränkungen bei Geräteformat bzw. -größe in verschiedeneninstitutionellen Umfeldern wie Krankenhäusern in einigen Märkten wieChina oder auch Kundenvorlieben und kulturelle Normen in Ländern wieJapan. Und Organisationen wollen verschiedene Gerätemodelle wieSingle Device oder BYOD evaluieren, insbesondere fürAußendienstmitarbeiter in Abteilungen wie Vertrieb, MSL oder KAM",ergänzte Virmani.Informationen zu IndegeneIndegene (www.indegene.com) ermöglicht es globalen Organisationenim Gesundheitswesen durch nahtlose Integration von Analytik,Technologie, Betriebsabläufen und medizinischem Fachwissen, aufkomplexe Problemstellungen einzugehen und den gesundheitlichen undgeschäftlichen Erfolg zu verbessern. Indegenes IP-basierte Lösungentragen zur Umsatz- und Produktivitätssteigerung bei den Kunden bei,indem diese große Fortschritte bei der Digitalisierung ihrerKundenbeziehungen, der Gesundheitsreform und der Kostensenkung imGesundheitswesen erzielen und den Behandlungserfolg verbessernkönnen.Literatur:1. LBi Health und PM Live. PM Live Website. Februar 2014. Infografik:Digital native HCP. http://www.pmlive.com/pharma_intelligence/infographic_digitally-native_hcps_544275 (http://www.pmlive.com/pharma_intelligence/infographic_digitally-native_hcps_544275). Zugriff am 16. Mai 2018.Weitere Informationen erhalten Sie von:Colleen YoungbloodColleen.Youngblood@indegene.com (file://10.86.178.63/TempXE/Colleen.Youngblood@indegene.com)+1-514-261-7241Logo: https://mma.prnewswire.com/media/833535/Indegene_Omnipresence_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/833535/Indegene_Omnipresence_Logo.jpg)Foto:https://mma.prnewswire.com/media/833536/Omnipresence_Surface.jpgOriginal-Content von: Indegene, übermittelt durch news aktuell