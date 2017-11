Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Vergangene Wocheveranstaltete die Deutsche Oppenheim Family Office AG am Kölner Sitzdas erste Immobilienforum. Mehr als 100 Kunden und Geschäftspartnerfolgten der Einladung des größten deutschen Multi Family Offices undinformierten sich in lockerer Atmosphäre über die Perspektiven desdeutschen und US-amerikanischen Immobilienmarkts. Den Abend eröffneteJürgen Fitschen. Der ehemalige Co-Vorsitzende des Vorstands derDeutschen Bank sitzt seit Anfang 2017 im Beirat von DeutscheOppenheim.Der Vorstandsvorsitzende Dr. Thomas Rüschen erläuterte zu Beginnder Veranstaltung das Dienstleistungsangebot der Deutschen OppenheimFamily Office AG. Dr. Christoph Pitschke ging danach als Leiter desImmobilien-Teams auf die Situation des Immobilienmarkts aus demBlickwinkel eines Multi Family Offices ein. Die Deutsche Oppenheimist seit nunmehr zehn Jahren mit immobilienbezogenen Dienstleistungenaktiv. Dazu zählen die Strategieberatung, das Immobilien-Managementsowie das Immobilien-Reporting.Prof. Dr. Tobias Just, wissenschaftlicher Leiter der IREBSImmobilienakademie, knüpfte thematisch an den kurzweiligen Vortragvon Dr. Pitschke an. Er nahm aus akademischem Blickwinkel Stellung zuder aktuellen Fragestellung, ob sich Immobilieninvestments inDeutschland noch lohnen und arbeitete die aktuelle Marktsituation undPerspektiven für den deutschen Immobilienmarkt heraus. So ist derAufschwung am Wohnungsmarkt ungebrochen, die Büromärkte erstarkenzunehmend und werden gestützt durch stabile Arbeitsmärkte. DasEinzelhandelsklima verschlechtert sich trotz der gutenBinnenkonjunktur. Hier werden strukturelle Sorgen und auch der Trendzum Online-Handel deutlich.Dr. Patrick Adenauer, geschäftsführender Gesellschafter der GermanAmerican Realty GmbH, sprach im Anschluss über die Perspektiven derUS-amerikanischen Volkswirtschaft und den Immobilienmarkt vor Ort.Darüber hinaus berichtete er über die Erfahrung von German AmericanRealty mit der Revitalisierung von Bestandswohnanlagen. Vor demHintergrund einer starken Bevölkerungsdynamik mit einer steigendenZahl von Mieterhaushalten ist mit einer zunehmenden Nachfrage nachBestandswohnungen zu rechnen.Dr. Thomas Rüschen freute sich sehr über die tolle Premiere undmachte deutlich, dass die Deutsche Oppenheim künftig weitere Eventsdieser Art plant: "Das erste Immobilienforum war eine sehr gelungeneVeranstaltung mit regem Informationsaustausch und bot allenBeteiligten die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen. Wir werdenunseren Kunden und Geschäftspartnern ab sofort in regelmäßigenAbständen Foren dieser Art zu unterschiedlichen Themen anbieten", soder Vorstandsvorsitzende der Deutschen Oppenheim.Über Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten inGrasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist einvermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führendenAnbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch einganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management derDeutschen Bank und bietet neben umfassenden FamilyOffice-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandatefür größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator undAnlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) derDeutschen Asset Management International GmbH, die sich seit Jahrenerfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzwww.brunomedia.deOriginal-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuell