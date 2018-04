Premiere für den deutschen Markt: MOOVE GmbH

Stuttgart / Mannheim / Köln (ots) -- Zum Auftakt der Zukunft Personal Süd/ Corporate HealthConvention2018 präsentiert sich der neue große Player der BGM Branche- Erfolgsgeschichte wird mit starken Marken geschriebenDer erste öffentliche Auftritt und Auftakt für die MOOVE GmbHfindet in Stuttgart im Rahmen der Zukunft Personal Süd/ CorporateHealth Convention statt. Am 24. April werden hier Personalien,Meilensteine und Geschäftsbereiche der neu gegründeten MOOVE GmbHbekannt gegeben. Auf der Fachmesse für betrieblicheGesundheitsförderung und gleichzeitig der größten Plattform zum ThemaGesundheit am Arbeitsplatz in Deutschland, der Corporate HealthConvention, stellt sich das neugegründete Unternehmen unter dem Titel"Live + Digital" vor.Die MOOVE GmbH steht trotz Gründerenergie bereits für 17 JahreErfolgsgeschichte und Erfahrung im BGM-Markt. Die Zahlen sprechendabei für sich: mehr als 400 betreute Kundenunternehmen sowie weitmehr als 250.000 kumulierte Teilnehmer und Nutzer vonGesundheitsmaßnahmen, über 900 abgeschlossene Projekte, zahlreichenamhafte Unternehmen, die in Großprojekten und bundesweiten Aktionenbetreut werden, Auszeichnungen und Innovationen, die beispielhaftsind. Bei der MOOVE GmbH mit Sitz in Köln und Mannheim haben sich dieVIP-Training Variable Individuelle Prävention GmbH und derGeschäftsbereich Betriebliches Gesundheitsmanagement der vitalibertyGmbH zusammengeschlossen, um Firmen- und Mitarbeitergesundheitbundesweit ab sofort ganz neu zu definieren.Die Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, Harald Holzerund Bastian Schmidtbleicher sind davon überzeugt, dass erfolgreicheDienstleister im Gesundheitsmanagement Wegbegleiter der Firmen seinmüssen und mit dem Kunden gemeinsam die richtigen Lösungenentwickeln. "Alle wesentlichen Standards sind immer auch aus demBedarf der Industrie heraus entstanden und so werden wir neueIndustriestandards im BGM schaffen. Dies gelingt letztendlich nur miteiner unternehmenstauglichen und individuellen Art des BetrieblichenGesundheitsmanagements, geprägt von Lösungsorientierung,professionellem Projektmanagement und fundierten und innovativenAnsätzen - Live und Digital.", so die beiden Geschäftsführer.Von 33 Standorten in ganz Deutschland und mit über 70festangestellten Mitarbeitern und 550 geprüften Experten betreut dasUnternehmen Firmen und Organisationen aller Größenordnungen und setztdabei auf die intelligente Vernetzung von erlebbarenGesundheitsmaßnahmen vor Ort mit modernen, digitalen Tools. DasCredo: unabhängig davon, wo Firmenkunden aktuell ihren Standorthaben, kann die MOOVE GmbH Gesundheitsleistungen anbieten. DasPortfolio reicht von Auszubildendenprogrammen, Challenges,Screenings, Workshops, Kleingruppentrainings undIndividualberatungen, bis hin zu einem Ansprechpartner Gesundheit,der als externer Mitarbeiter das BGM (BetrieblichesGesundheitsmanagement)der Firmen steuert. MOOVE findet dabei fürjeden Kunden eine passende und auch praxiserprobte Lösung.Bastian Schmidtbleicher, Geschäftsführer der MOOVE GmbH, ist davonüberzeugt: "Der Mensch im Unternehmen wird gerade in Zeiten, in denenDigitalisierung und ihre Folgen allseits beschworen wird, neue Wegeim Management fordern." Zudem geht es um Lösungen, die zum Kundenpassen und nicht zum Dienstleistungsangebot des Anbieters. "Wirmüssen uns dringend von dem Anspruch lösen, dass jedeUnternehmenssituation bezüglich der Verschmelzung von Megatrends unddem Wandel durch Technisierung bei Gesundheitsfürsorge, Führung undKommunikationsabläufen vergleichbar ist. Dieser Prozess wirdletztendlich nur dann zielgenau und mit messbaren Effekten begleitetwerden können, wenn jedes Unternehmen als individuelle Einheitbetreut wird. Die Größe, Fähigkeit und Erfahrung der MOOVE GmbH, aberauch die Lust an der Arbeit wird dies ermöglichen." "Wir bilden aufWunsch des Kunden mit unserem Portfolio den gesamten BGM-Prozess undalle damit verbundenen Handlungsableitungen und Dienstleistungen ab.Immer passend zum derzeitigen Status des Kunden sind wir seinWegbegleiter." ergänzt Harald Holzer, Geschäftsführer der MOOVE GmbH.Weitere O-Töne, Bildmaterial, Interviewanfragen an das ManagementTeam und Pressemappe mit Daten/Fakten zur MOOVE GmbH überpresse@my-moove.deÜber die MOOVE GmbHDie MOOVE GmbH setzt Standards für die Etablierung individuellerGesundheitslösungen und ermöglicht Organisationen und Mitarbeiterngesundes Arbeiten und gesundes Leben. Mit praxisrelevanten Lösungenfördert MOOVE die Organisation und die Eigenverantwortung desMenschen für Gesundheit gleichermaßen. Ziel und Anspruch sind dabeieffiziente Ergebnisse, die sowohl eine ökonomische als auch einemenschliche Wirkung haben. Die MOOVE GmbH gehört zur internationalagierenden vitagroup AG. Mehr Infos unter www.my-moove.dePRESSEKONTAKT:Presseteam MOOVE GmbHTelefon +49 621 15 02 14 - 14,eMail: presse@my-moove.deOriginal-Content von: MOOVE GmbH, übermittelt durch news aktuell