Premiere für alle Mountainbike-Fans: BIKE Festival Saalfelden Leogang - BILD

Saalfelden Leogang (ots) - Mit der Premiere des BIKE-Festivals aufösterreichischem Boden reiht sich Saalfelden Leogang in eine namhafteSerie ein: Nach Riva del Garda und Willingen steigt vom 31. Augustbis 2. September BIKE-Festival Nummer drei mitten in den LeogangerSteinbergen und bietet von ausführlichen Testmöglichkeiten der2019-er Modelle, bis hin zu zahlreichen sportlichen Highlights, diebreite Palette.Zum ersten Mal schlägt die bekannte Veranstaltungs-Serie ihreZelte in Österreich auf und die Wahl fiel dabei auf das BikemekkaSaalfelden Leogang. Der Termin im Spätsommer ist dabei nahezu idealfür alle, die auf der großen Bike-Expo-Area die ersten Modelle desnächsten Jahres sozusagen "frisch" von der Messe und gleich auf denTrails des Bikeparks testen wollen. Neben zahlreichenTestmöglichkeiten gibt es natürlich auch die Gelegenheit, sich mitanderen Bikern zu messen. Bei der dritten Station derRocky-Mountain-Marathon-Serie werden in Saalfelden Leogang dieGesamtsieger ermittelt. Die Marathon-Teilnehmer können zwischen dreiDistanzen wählen. Die Königsdisziplin wartet mit 3600 Höhenmeternverteilt auf 97 Kilometern von Leogang über Saalfelden, Maria Alm undretour - zahlreiche Anstiege und Abfahrten über Biberg, Asitz und Co.natürlich inklusive.Aber auch die Enduro-Piloten krönen zum Abschluss den bestenFahrer der Scott-Enduro-Serie. Auf der Strecke zwischen Leogang,Saalbach und Hinterglemm gilt es fünf Stages zu bewältigen. Obendreingibt es mit dem Pump-the-Festival-Event eine weitere Premiere: Hierkönnen die Zuschauer hautnah dabei sein, wenn am Freitagabend dieAthleten den Sieger der Austrian Pumptrack Series küren. Die ScottJunior Trophy bietet in Leogang auch den Kleinsten wiederGelegenheit, das erste Mal Rennluft zu schnuppern. Außerdem steigtder Ghost Recon Ride. Bei diesem Bewerb geht es in Zweierteams mitGPS Transpondern auf die Strecken und Trails in und rund um denBikepark Leogang. Ziel sind installierte Orientierungspunkte mitspannenden Aktionsstationen, die unter anderem die Geschicklichkeitder Starter unter Beweis stellen. Wer nicht nur auf zwei, sondernauch auf vier Rädern eine gute Figur machen will, der hat Freitag,Samstag und Sonntag die Gelegenheit, zu einer Probefahrt mit demVolvo Wunschmodell. "Es wird ein Festival für die ganze Familie, beidem jeder Biker, vom E-Biker bis zum Trail-Spezialisten, auf seineKosten kommen soll", freut sich Saalfelden LeogangTouristik-Geschäftsführer Marco Pointner.BIKE Festival Saalfelden LeogangMit der Premiere des BIKE-Festivals auf österreichischem Boden reihtsich Saalfelden Leogang in eine namhafte Serie ein: Nach Riva delGarda und Willingen steigt vom 31. August bis 2. SeptemberBIKE-Festival Nummer drei mitten in den Leoganger Steinbergen undbietet von ausführlichen Testmöglichkeiten der 2019-er Modelle, bishin zu zahlreichen sportlichen Highlights, die breite Palette.Datum: 31.8.2018Ort: Bikepark LeogangHütten 39, 5771 LeogangUrl: https://leogang.bike-festival.de/