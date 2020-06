Berlin (ots) - In einem neuen Kultur-Guide zum Wochenende berichtet Deutschlandfunk Kultur ab sofort jeden Freitag über die wichtigsten Feuilletonthemen der Woche. Der Newsletter "Weekender" fasst die aktuellen Kulturdebatten kurz und pointiert zusammen und bietet einschlägige Kulturtipps und Empfehlungen. Er kann online als Mail abonniert werden, die erste Ausgabe ist am 5. Juni erschienen.Der "Weekender" bietet kurze Texte, Zusammenfassungen und immer wieder auch kontroverse Positionen zu den Themen der Woche: Sollten die Theater früher wieder öffnen dürfen? Ist die Zeit reif für ein Grundeinkommen und was hätten Kulturschaffende davon? Welche Schwächen des Kulturbetriebs zeigt die Corona-Krise? Warum wurde ein aktueller Roman zum Aufreger, welche Podcasts, Videospiele oder Kunstaktionen sorgen warum für Diskussionen? Wer hat was dazu bereits gesagt, was ist hörenswert?Die Autorinnen und Autoren des "Weekenders" wechseln in regelmäßigen Abständen - und damit auch Themen und Perspektiven. Das Team besteht aus Journalistinnen und Journalisten, die im Programm von Deutschlandfunk Kultur aus den Bereichen Literatur, Philosophie, Pop- und Netzkultur berichten.Anmeldung zum Newsletter:http://www.deutschlandfunkkultur.de/weekenderPressekontakt:Tobias Franke-PolzDeutschlandradiotobias.franke-polz@deutschlandradio.de http://www.deutschlandradio.de/presseFunkhaus BerlinHans-Rosenthal-Platz10825 BerlinWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127530/4616697OTS: DeutschlandradioOriginal-Content von: Deutschlandradio, übermittelt durch news aktuell