Mainz (ots) -Mit der "Tragödienmaschine" wird ZDFkultur zur Bühne für dasBerliner Ensemble und der Zuschauer selbst zum Regisseur: SeitDienstag, 21. Mai 2019, können sich die Nutzer unter zdfkultur.deselbst aktiv in dem Webprojekt zu Simon Stones Inszenierung "Einegriechische Trilogie" bewegen. Je nachdem, für welche der 23 Szenen,die als einzelne Videos verfügbar sind, sich der User entscheidet,wird der Fokus auf einen anderen Aspekt des Stücks gelegt. Soentsteht jeweils ein individueller Remix der Szenen und damit eineVielzahl kleiner griechischer Tragödien.In der Inszenierung "Eine griechische Trilogie" werden antikeStücke wie "Lysistrata", "Die Troerinnen" und "Die Bakchen" zu einerGeschichte des weiblichen Widerstandes verwoben. Der Regisseurtransformiert mit den Schauspielerinnen und Schauspielern Themen undFigurenkonstellationen sowie Problem- und Fragestellungen der antikenTragödien in die Gegenwart. Das hochkarätige Ensemble besteht unteranderen aus den vier Schauspielerinnen des Jahres Constanze Becker,Judith Engel, Caroline Peters und Stefanie Reinsperger. Simon Stonewurde für diese Arbeit für den Mülheimer Dramatikerpreis nominiert.Die Inszenierung "Eine griechische Trilogie" ist weiterhin imRepertoire des Berliner Ensembles zu sehen.Die personalisierte Webserie "Tragödienmaschine" ist Teil desneuen digitalen Kulturraums des ZDF. Unter zdfkultur.de macht das ZDFKulturinhalte zugänglich, fördert das Verständnis für Kunst undKultur und ist selbst als Kulturproduzent tätig. Eingebettet in dieZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichenBereichen. Durch technische Innovationen wie 360-Grad-Videos, VirtualReality und Volumetrie entstehen neue interaktive Möglichkeiten fürNutzerinnen und Nutzer.Ansprechpartner: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfkultur"Die Tragödienmaschine" bei ZDFkultur:https://zdf.de/kultur/tragoedienmaschine"Eine griechische Trilogie" am Berliner Ensemble:https://berliner-ensemble.de/inszenierung/eine-griechische-trilogiePressemappe ZDFkultur: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfkultur-1/ZDFkultur in der ZDFmediathek: zdfkultur.deZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkulturhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell