Premiere für THE SOCIAL CHAIN AG: Das erste integrierte Social Media Unternehmen (FOTO)

Berlin (ots) -- THE SOCIAL CHAIN AG: Social Media und Social Commerce vereint- Eigene Tech-Plattform LINKS: Innovativer und effizienter Aufbauvon Social Media Brands- Starke Ausgangsbasis: 80 Millionen Follower weltweit und über 50Eigenmarken- Fusion der The Social Chain Group AG mit der Lumaland AGabgeschlossen: Aktie der neuenTHE SOCIAL CHAIN AG wird auf XETRA und an der Börse Düsseldorfgehandelt- Aufnahme in den Prime Standard der Frankfurter Börse oderListing an der NASDAQ mit Public Offering für Mitte 2020 geplant- Prognose 2019: 170 Mio EUR pro forma konsolidierter Umsatz,EBITDA positiv- Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Georg Kofler:"THE SOCIAL CHAIN AG ist das erste integrierte Social MediaUnternehmen mit vielfältigen Umsatzpotenzialen derDigitalwirtschaft."Premiere für das erste integrierte Social Media Unternehmen: TheSocial Chain Group AG und die Lumaland AG haben fusioniert undfirmieren ab sofort unter dem Namen THE SOCIAL CHAIN AG (SOCIALCHAIN). SOCIAL CHAIN vereint Social Media und Social Commerce,integriert über die eigene Tech-Plattform LINKS. Dr. Georg Kofler,Hauptaktionär: "SOCIAL CHAIN ist das erste integrierte Social MediaUnternehmen mit vielfältigen Umsatzpotenzialen derDigitalwirtschaft."SOCIAL CHAIN hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere Standortein Manchester, London, New York und München. Die neue Gesellschaftbeschäftigt ingesamt rund 500 Mitarbeiter. Geführt wird SOCIAL CHAINgemeinsam von Holger Hansen, Wanja S. Oberhof und Steven Bartlett.Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Georg Kofler, derlangjährige Vorstands-vorsitzende von ProSieben und Premiere. Koflerhält rund 47 Prozent der Aktien der SOCIAL CHAIN, weitere Gründer undFührungskräfte halten 42 Prozent. "Wir sind ein echtes Haus derUnternehmer", so Kofler.Die Aktien der SOCIAL CHAIN werdenauf XETRA und an der BörseDüsseldorf gehandelt. Sie sind an die Stelle der Aktien der LumalandAG getreten und behalten deren bisherige Wertpapierkennnummer A1YC99.Technisch erfolgte die Fusion durch die Einbringung der Aktien derThe Social Chain Group AG als Sachkapitalerhöhung bei der LumalandAG. Die Hauptversammlung der Lumaland AG in Berlin hatte diesenSchritt am 19. August mit einer Zustimmung von 99,8 Prozent deranwesenden Aktionäre beschlossen. Nach der Transaktion verfügtSOCI-AL CHAIN über ein Eigenkapital von 140 Mio EUR. Das Grundkapitalbeträgt 9,1 Mio Euro, auf-geteilt in ebenso viele Aktien.Strategische Ausrichtung: Führend beim Aufbau und der Skalierungvon Social Media BrandsSOCIAL CHAIN versteht sich als Pionier für die Entwicklung undVermarktung von Social Me-dia Brands. "Wir bauen die Marken derZukunft konsequent im Zusammenspiel zwischen Social Media und SocialCommerce", so Wanja S. Oberhof. "Damit erschließen wir neueMöglichkeiten, Social Media Reichweite erfolgreich zu kapitalisieren.Social Media Brands werden inspiriert, entwickelt, geliebt undpromotet durch Social Media. Sie sind Marke, Com-munity, Medium undProdukt in einem. Dadurch können Social Media Brandsbedarfsgerech-ter entwickelt, schneller produziert und effizientervermarktet werden als herkömmliche Mar-ken und Produkte." Für denAufbau von Social Media Brands hat SOCIAL CHAIN eine starkeAusgangsbasis mit 80 Millionen Followern weltweit und über 50Eigenmarken.LINKS: Einzigartige Tech-Plattform zur umfassenden Identifizierungvon Kundenbedürfnissen, intelligenten Produktentwicklung undzielgruppengenauen VermarktungSOCIAL CHAIN setzt auf die eigene Tech-Plattform LINKS, um dievielfältigen Daten zu verar-beiten, die für den Aufbau von SocialMedia Brands nötig sind. LINKS identifiziert systematisch neueKundenbedürfnisse, indem das Social Media- und Konsumverhaltenkombiniert ausgewertet wird. Außerdem liefert LINKS spezifischeInformationen für die Entwicklung, das Sourcing und diezielgruppengenaue Vermarktung von Produkten. Holger Hansen: "Wirproduzieren das, was sich Kunden wirklich wünschen, und vermarktendie Produkte von Anfang an zielgruppengenau. Durch LINKS sparen wiruns große Entwicklungsabteilungen, einen langwierigenBekanntheitsaufbau und Streuverluste im Marketing. Mit LINKS wird derAufbau von Social Media Brands automatisierbar und skalierbar."Uplisting und Public Offering für Mitte 2020 geplantFür Mitte 2020 strebt SOCIAL CHAIN die Aufnahme in den PrimeStandard der Frankfurter Börse oder das Listing an der NASDAQ an.Zeitgleich plant die Gesellschaft ein substanzielles Public Offering,um Kapital für das weitere Wachstum aufzunehmen. Nähere Informationendazu werden im Frühjahr 2020 bekanntgegeben.Im laufenden Jahr 2019 wird SOCIAL CHAIN voraussichtlich einen proforma konsolidierten Umsatz in Höhe von rund 170 Mio EUR mit einempositiven EBITDA erwirtschaften. Mittelfristig soll die EBITDA-Margeauf mindestens zehn Prozent wachsen.Über The Social Chain AGAls erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint THESOCIAL CHAIN AG Social Media und Social Commerce, verbunden über dieeigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier fürAufbau, Entwicklung und Skalierung von Social Media Brands. SOCIALCHAIN hat ihren Hauptsitz in Berlin und weite-re Standorte inManchester, London, New York und München. Das neue Unternehmenbeschäftigt ingesamt rund 500 Mitarbeiter. Geführt wird SOCIAL CHAINgemeinsam von Holger Hansen, Wanja S. Oberhof und Steven Bartlett.Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Georg Kofler, derlangjährige Vor-standsvorsitzende von ProSieben und Premiere. DieAktien der SOCIAL CHAIN (Wertpapierkennnummer A1YC99) werden aufXETRA und an der Börse Düsseldorf gehandelt. Mehr Informationen unterwww.socialchain.comDer Inhalt dieser Pressemitteilung dient ausschließlich derInformation und stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungim Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes durch The Social Chain AG oderihre ver-bundenen Unternehmen dar. Die bereitgestellten Inhaltekönnen eine Anlageberatung nicht ersetzen.Die Inhalte dieser Pressemitteilung sind nicht als Zusicherungetwaiger Kursentwicklungen zu verstehen und sollen nicht alsAufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktioneinzugehen. Die Inhalte stellen weder ein Verkaufsangebot oderWerbung für ein Verkaufsangebot für Wertpapiere oder Rechte noch eineAufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Rechten dar.Dementsprechend gibt die The Social Chain AG und ihre verbundenenUnternehmen keine Gewährleistun-gen oder Zusicherungen hinsichtlichder Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierinenthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Wir übernehmen keineHaftung für unmittelbare oder mittelbare Schä-den, die durch dieVerteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/odermit der Vertei-lung und/oder Verwendung dieses Dokuments imZusammenhang stehen. Die Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunktder Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftigerEntwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.Kontakt:Jana Walker | Senior Corporate & Brand PR Manager | E:press@socialchain.com |T: +49 30 208 48 40 28Original-Content von: The Social Chain AG, übermittelt durch news aktuell