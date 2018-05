Premiere für Labelprint24.com auf der CosmeticBusiness 2018

Zeithain (ots) - Labelprint24.com, einer der führendeneuropäischen Systemhersteller von Verpackungsmitteln, feiert am 06.und 07. Juni 2018 eine Premiere: Erstmals stellt das Unternehmen ausZeithain in Sachsen sein komplettes Produktprogramm für dieKosmetikindustrie auf der "CosmeticBusiness 2018", der wichtigsteninternationalen Fachmesse der Kosmetik-Zulieferindustrie in München,vor.Der Messeauftritt erfolgt als Gast am Stand der Stuttgarter FirmaCBV - Christoph Binder Verpackungsmaschinen. CBV ist ein langjährigerPartner, der die passenden Technologien von Spende- und Abfülltechnikausstellt. In Halle 3, Stand C30, wird Labelprint24 deminternationalen Fachpublikum digital gedruckte Kosmetiketiketten,Sandwich- und Bookletetiketten, hochveredelte Faltschachteln undklein gefalzte Beipackzettel präsentieren, die ideal auf dieBedürfnisse und aktuellen Design-Trends der Kosmetikindustriezugeschnitten sind.CBV gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich derEtikettiertechnik und bei der Herstellung von Tubenfüll-, Abfüll- undVerschließmaschinen. Diese Partnerschaft ist für Labelprint24.com vonbesonderer Bedeutung, denn der Systemhersteller startet ab Septembermit der Produktion von Laminattuben, die im digitalen Offsetdruckbedruckt werden. Dieses Verfahren ermöglicht es, für die Kunden ausder Kosmetik, Chemie und Lebensmittelbranche auch kleine Mengen anTuben kostengünstig und in kurzen Lieferzeiten herzustellen.Die CosmeticBusiness gilt als wichtigster Branchentreff derKosmetikindustrie und ihrer Zulieferer in Deutschland, Österreich undder Schweiz. Einmal im Jahr kommen im Münchener MOC Veranstaltungs-und Ordercenter internationale Kosmetikunternehmen und ihreZulieferer zusammen, um neue Ideen zu entwickeln, Erfahrungenauszutauschen und Kontakte zu pflegen.Pressekontakt:Detlef BeckerPressereferent harder-online GmbHpresse@labelprint24.comTel.: +49 (0) 751 56168-214Ravensburger Straße 3088250 Weingartenwww.labelprint24.comOriginal-Content von: harder-online GmbH, übermittelt durch news aktuell