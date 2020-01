Mainz (ots) - Freitag, 7. Februar 2020, 19.20 UhrErstausstrahlungEin Roboter als "Kulturzeit"-Moderator: Pepper ist 1,20 m groß und ziemlichschlau. Gemeinsam mit Moderatorin Cécile Schortmann wird er erstmals das3sat-Kulturmagazin moderieren. Thema bei "Kulturzeit extra: Die Roboter kommen!"am Freitag, 7. Februar 2020, um 19.20 Uhr sind Künstliche Intelligenzen: Siefahren Auto, kaufen Aktien und machen sogar Kunst. Doch sind sie nur nützlicheHelfer, oder werden sie bald die Macht übernehmen? Als Gast im Studio begrüßenPepper und Cécile Schortmann den Philosophen Prof. Dr. Markus Gabriel."Roboter", so Gabriel, "können nicht denken." Als Gefahr sieht er aber die Machtder Technologiekonzerne, die sie programmieren. Markus Gabriel ist Professor fürPhilosophie an der Universität Bonn, wo er ein Institut aufbaut, das sich mitdem Verhältnis zwischen Mensch und Künstlicher Intelligenz (KI) befasst. Inseinem aktuellen Buch "Der Sinn des Denkens" gibt er neue Sichtweisen aufDigitalisierung und Künstliche Intelligenz. Positive Aspekte der KI siehtGabriel darin, dass die Menschheit durch sie Probleme schneller lösen könne.Durch die ständige Überwachung von Geräten müssten wir aber lernen, uns selbstbesser zu beobachten: "Wollen wir Mitglied in einem Netzwerk werden? Wollen wirbestimmte Informationen preisgeben?"In Beiträgen beleuchtet "Kulturzeit extra" folgende Themen:Unterwegs zu den intelligentesten Robotern: "Kulturzeit" reist nach Japan, woHiroshi Ishiguro Roboter erschafft, die uns Menschen zum Verwechseln ähnlichsehen - ein Trip in eine faszinierende und zuweilen auch befremdliche Welt.Kunst und KI: Im Schach und Go haben sie uns schon besiegt. Die Welt derLiteratur, Musik oder Kunst aber war den Künstlichen Intelligenzen bisherverschlossen. Denn Maschinen können nicht kreativ sein. Oder doch? Längst malen,komponieren oder schreiben sie. "Kulturzeit" besucht eine malende Roboterdameund fragt Markus Lüpertz nach der Verbindung zwischen Kunst und KI.Außer Kontrolle: KI bestimmt schon jetzt große Teile unseres Alltags.Programmiererin Katharina Zweig kennt die Fallstricke intelligenter Maschinen:Sie können Vorhersagen generieren, die in den meisten Fällen aber nicht 100Prozent richtig sind. Wer trägt die Verantwortung, wenn eine Maschine falschentscheidet? Und wer schreibt die Regeln für die sozialen Medien?Roboter Pepper ist auch im ZDF zu sehen: im Dokumentarfilm "Hi, AI -Liebesgeschichten aus der Zukunft" am Montag, 3. Februar 2020, 0.00 Uhr (abSonntag, 2. Februar 2020, 10.00 Uhr, 30 Tage lang in der ZDFmediathek). Der Filmbildet den Auftakt zur dreiteiligen Reihe "Wie werden wir leben?" derZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeitDie Sendung im Video-Stream für akkreditierte Journalisten:https://kurz.zdf.de/r2W/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4507959OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell