Premiere für den INTERNATIONAL MUSIC AWARD am 22. November in Berlin / Glambot-Kamera am Walkway / Auftritte von Sting, Udo Lindenberg, Iggy Azalea & Alice Chater, Rea Garvey, Peaches und The Rose

Berlin (ots) - Am 22. November 2019 findet erstmals der INTERNATIONAL MUSICAWARD präsentiert vom ROLLING STONE (IMA) in der Berliner Verti Music Hallstatt. Um 20.00 Uhr startet die neue Award-Show, die bewusst alte Traditionenhinter sich lässt und mit innovativen Preiskategorien, zahlreichenShow-Highlights und ganz besonderen Momenten an diesem Freitag zum Mittelpunktder Popkultur wird.Moderiert wird der erste INTERNATIONAL MUSIC AWARD vom internationalen Star-DuoBilly Porter und Toni Garrn, die zweisprachig durch den Abend führen. Für einespektakuläre Show sorgen die Auftritte von Sting, Udo Lindenberg, Iggy Azalea &Alice Chater, Rea Garvey, Max Herre, Joy Denalane, Peaches, The Rose undweiteren Top-Acts. Ein Highlight gibt es bereits vor der Show: der "Glambot",zum ersten Mal in Deutschland. Die robotergesteuerte Highspeedkamera produziertaußergewöhnliche Videos und wird die Stars am Walkway mit aufregendenKamerafahrten in Szene setzen. Der "Glambot" war das technische Highlight beiden diesjährigen Oscars und Grammys.Mit Sting und Rammstein stehen bereits zwei internationale Musikgrößen alsPreisträger fest. Der britische Weltstar wird in der Kategorie "Hero" für seineLebensleistung ausgezeichnet. Rammstein erhält den Publikumspreis in derKategorie "Performance" als bester Live-Act. Für die weiteren Kategorien"Sound", "Beginner", "Future", "Commitment", "Visuals" und "Style" sind unteranderem Anna Calvi, Billie Eilish und James Blake nominiert.Letzte Tickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen sowie unter eventim.de. Füralle Musikfans, die nicht live in Berlin dabei sein können und trotzdem keinHighlight verpassen wollen, zeigt die Telekom die Show live und exklusiv beiMagentaTV auf Kanal 131. Zudem können Musikfans in Deutschland, Österreich undder Schweiz die Show im kostenlosen Livestream auf magentaTV.de erleben.Über IMADer INTERNATIONAL MUSIC AWARD präsentiert vom ROLLING STONE (IMA) ist der erstedeutsche Musikpreis, dessen wichtigste Kriterien Leidenschaft, Haltung undInnovation sind, ein Popkulturpreis für die digitale Generation. Von Leuten, dieMusik lieben - für Leute, die Musik lieben. Ins Leben gerufen vom Axel SpringerMediahouse Berlin, inhaltlich begleitet von ROLLING STONE.Über ROLLING STONEROLLING STONE ist eines der maßgeblichen Musikmagazine in Deutschland. 1967 inden USA gegründet, erscheint die deutsche Ausgabe seit 25 Jahren. In Print unddigital befasst sich die Redaktion mit allen relevanten Themen der Popkultur -auch aus den Bereichen Film/TV, Literatur, Kunst und Gesellschaft.