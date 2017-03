Lünen/Krefeld (ots) -Am 31. März ist es endlich so weit: Die Kampagne "GenerationFahrrad" feiert mit einem Aktionsstand in Lünen Premiere. Mit demStart des Gewinnspiels "Gesichter der Stadt" haben Radfahrer in ganzNordrhein-Westfalen bis zum 30.9.2017 die Chance, sich als Teildieser mobilitätsbewussten Generation zu bekennen. DieArbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte,Gemeinden und Kreise (AGFS) hat die neue Kampagne anlässlich desJubiläums "200 Jahre Fahrrad" entwickelt und greift damit denaktuellen Trend des Fahrrads als Lifestyle-Verkehrsmittel auf."Gesichter der Stadt - Wir sind Generation Fahrrad"Das Foto-Gewinnspiel "Gesichter der Stadt - Wir sind GenerationFahrrad" steht im Zentrum der Kampagne. "Wir möchten möglichst vieleRadfahrende in NRW dazu bewegen, sich als Teil der "GenerationFahrrad" zu bekennen und damit die Identifikation mit dem Fahrrad alsmode- aber auch umweltbewusstes Verkehrsmittel steigern", erklärtChristine Fuchs, Vorstand der AGFS, die Kampagne. Wer teilnehmenmöchte, lädt einfach ein Foto von sich auf www.generation-fahrrad.dehoch und schreibt ein kurzes Statement, warum er oder sie zur"Generation Fahrrad" gehört. Unter allen Teilnehmern werden nach dem30.9.2017 die Gewinner ausgelost. Als Preise warten unter anderem einFahrradgutschein im Wert von 2.000 Euro vom Versandhändler Rose, 25Sets Backroller-Fahrradtaschen von Ortlieb, fünf Mal Fahrradlichtervon Busch und Müller, drei Gutscheine für den VSF-Fahrradcheck sowie25 Mal zwei Eintrittskarten für die Messe Fahrrad in Essen undhochwertige Reflektorbekleidung von Proviz.Aktionsstand tourt im Sommer durch NRWUm die Generation Fahrrad in ganz NRW bekannt zu machen, tourt einAktionsstand durch die teilnehmenden Mitgliedskommunen der AGFS. Alserste von mehr als 40 Standorten wird der Aktionsstand am kommendenFreitag in Lünen sein. Dort findet anlässlich des 25. Geburtstags derersten Radstation ein Markt der Möglichkeiten statt, auf dem die"Generation Fahrrad" vertreten sein wird. Besucher erwartet dieFoto-Fun-Aktion, tolle Give-aways und die Möglichkeit, direkt vor OrtTeil der "Generation Fahrrad" zu werden und an dem Gewinnspielteilzunehmen. Weitere Termine sind- 1. April - Städtischer Mobilitätstag Dorsten- 2. April - Stadtumbaufest Lünen- 7.-9. April - E-Bikefestival Dortmund- 9. April - Heimattag Vreden- 9. April - E-Bikemesse BillerbeckAlle Termine sind auf der Homepage www.generation-fahrrad.de sowieauf dem Facebook-Profil der Kampagne zu finden.Die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte,Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V. Die AGFS steht seit1993 für das Leitbild "Die Stadt als Lebens- und Bewegungsraum". Die80 Mitglieder des kommunalen Vereins verstehen sich als Vorreiter füreine gesunde und ökologisch sinnvolle Mobilität. Als Bindeglied zurPolitik, zu Verbänden und der Wirtschaft gewährleistet sie einensteten Wissensaustausch zwischen den Akteuren.Pressekontakt:Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte,Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.Pressekontakt über:P3 Agentur für Kommunikation und MobilitätJulia GrothAntwerpener Straße 6-1250672 KölnE-Mail: j.groth@p3-agentur.deTel: 02 21 / 20 89 4-17Fax: 02 21 / 20 894-44www.agfs-nrw.deOriginal-Content von: AGFS NRW, übermittelt durch news aktuell