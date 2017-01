Premiere für CMS Purus Innovation Award - Branchen-Auszeichnung wird am 19. September als Innovationspreis für intelligente Produkte und Lösungen verliehen (FOTO)

Berlin (ots) -Der seit dem Jahr 2005 verliehene CMS Purus Award wird zur CMS2017 Berlin (19.-22.9.) als Innovationspreis neu ausgerichtet. AlsCMS Purus Innovation Award (PIA) wird er künftig "intelligenteProdukte und Lösungen" auszeichnen, die die Aussteller derInternationalen Reinigungsfachmesse in sechs Kategorien einreichenwerden. Der Purus Innovation Award prämiert Produkte, Tools undSysteme, die durch hohe Anwendungsqualität und überragendeGesamtkonzeption überzeugen. Die Auszeichnung für innovative Lösungenwird von der Messe Berlin GmbH am 19. September auf dem abendlichenCMS-Event verliehen. Bewerbungsstart für den Branchen-Award ist März2017. Einsendeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist der 19. Mai2017.Die Messe Berlin schreibt den Preis in sechs Kategorien aus, diedas Produktangebot der CMS Berlin widerspiegeln:Großmaschinen: Geräte, deren Gewicht 50 Kilogramm überschreitenund die nicht in einem regulären PKW transportiert werden können.Kleinmaschinen: Geräte, deren Gewicht 50 Kilogramm nichtüberschreiten und die flexibel in einem PKW transportiert werdenkönnen.Equipment: Alle Produkte für die Ausstattung zur mobilen/manuellenReinigung inklusive kleine Reinigungshilfen wie Handschuhe,Müllbeutel, Tücher etc.Waschraumhygiene: Alle Produktlösungen, die zur Ausstattung einesWaschraumes gehören, angefangen vonHändetrocknungs-/Händereinigungssystemen sowie WC-Papiersystemen biszu Duft- und Desinfektionsmittelspendern.Digitale Tools und Systeme: Digitale Produktlösungen wieManagementsysteme und Software-AnwendungenReinigungsmittel: Behandlungsmittel und Produkte zur Reinigung undPflege von Oberflächen, Räumen und Textilien, zur Desinfektion oderLuftverbesserung.Eine Fachjury bewertet die eingereichten Wettbewerbsbeiträge ineinem zweistufigen Verfahren hinsichtlich ihrer Innovationsqualität.Dabei werden fünf Bewertungskriterien zugrunde gelegt:"Funktionalität, Ergonomie und Usability", "Emotionen / Empfinden,ästhetische Qualität und Vorbildcharakter", "Umweltverträglichkeit,Energiebilanz und Rohstoffe", "Lebenszykluskosten" sowie "Zeit"(praktischer Leistungswert).Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell