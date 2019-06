Premiere für B2B-Zahlungen von Masterpass und Coca-Cola-Icecek

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Istanbul, Türkei (ots/PRNewswire) - Mastercard hat seineB2B-Handelslösung erstmals in der Türkei mit Coca-Cola-Icecekeingeführt. Zusammen mit dem Pilot in Izmir können dieVertriebsmitarbeiter jetzt nicht nur Aufträge durch ihre vernetztenGeräte entgegennehmen, sondern auch rund 450.000 Anbieter,Lebensmittelgeschäfte, Märkte und Supermärkte in der Türkei sind inder Lage, ihre Zahlungen einfach mit Masterpass abzuwickeln.Wie funktioniert die B2B-Zahlung von Coca-Cola-Içecek mitMasterpass?Vertriebsmitarbeiter von Coca-Cola-Içecek können mithilfe derMobilanwendungen, die sie derzeit benutzen, um eine Bestellungwährend eines Kundenbesuchs entgegenzunehmen, nun auch Aufträge vonden Geschäftsstellen entgegennehmen, die sie besuchen. DerZahlungsprozess kann zum Zeitpunkt derAuftragserteilung durch den Kunden abgeschlossen werden, indem erdas Passwort von der Kredit-/Debitkarten-Bank, die bei Masterpassregistriert ist, bestätigt. Durch die Beseitigung des Kassiervorgangsbei der Produktlieferung vermeidet man auch die Prozesse, die denHerstellern zusätzliche Kosten verursachen, wie etwa dieNotwendigkeit, denselben Ort mehrfach aufsuchen zu müssen, wenn keinVerantwortlicher zu finden ist, und trägt so dank des Zeitgewinns zuweiterem Umsatz und höherer Profitabilität bei.Wer profitiert und auf welche Weise?Die Masterpass-B2B-Anwendung reduziert die Bargeldkosten und dasRisiko des Bargeldverlustes, während der Abrechnungsprozess bei denBezahlungen automatisiert wird. Wenn man Geschäfte mit Bargeldtätigt, besteht immer ein Sicherheitsrisiko, da Bargeld finanziellnicht erfasst wird und die Transaktionsverfolgung für jede Parteikomplizierter ist. Kartenzahlungen sind jedoch immer gewährleistet.Mithilfe dieser Anwendung werden Liefer- und Zahlungsprozessegleichzeitig abgeschlossen. Dadurch müssen Vertreter wegen desAbgleichs oder des Inkassoprozesses nicht immer wieder bei ihrenKunden vorbeikommen (wie dem Lebensmittel- oder Supermarkt usw.).Dies fördert die Effizienz im Außendienst. Da Vertriebsmitarbeiterkeine Verkaufsstellengeräte brauchen und alle ihre Betriebsabläufeüber ihre vernetzbaren Geräte verbunden werden können, sinkt darüberhinaus der Preis für Verkaufsstellengeräte und erhöht dieBetriebseffizienz.Pressekontakt:Aysegül Sak?c?,aysegul.sakici@unite.com.trLogo - https://mma.prnewswire.com/media/927696/Mastercard_Logo.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/927704/Coca_Cola_Icecek_Logo.jpgOriginal-Content von: Mastercard Deutschland, übermittelt durch news aktuell