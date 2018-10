Premiere der ersten Influencer-Kollektion bei Lidl / Limitierte Lieblingsoutfits von vier Fashionistas exklusiv ab Frühjahr 2019 im Lidl-Onlineshop (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Unter dem Dach der Influencer-Kampagne "#LidlStudio" lanciert Lidlim Frühjahr 2019 gemeinsam mit vier Fashion-Influencerinnen die ersteSommermodekollektion unter der Eigenmarke "esmara". Katrin Motz aliasDominoKati, Patrizia Palme, Shanti Joan Tan und Valentina Pahde habengemeinsam mit Lidl beim esmara-Design-Day jeweils ein Outfitbestehend aus vier Kleidungsstücken kreiert. Durch individuelleDetails und Merkmale hat jede Influencerin ihre Persönlichkeiteingebracht. Entstanden ist eine 16-teilige limitierte Kollektion mitlockeren Schnitten, angesagten Mustern und harmonischen Farben, dieTrends des kommenden Sommers aufgreift und sich vielfältigkombinieren lässt. Damit bieten Lidl und die Influencerinnenalltagstaugliche Looks, mit denen Frauen stilgerecht für die nächsteModesaison ausgestattet sind."Für unser kommendes Highlight im Rahmen der 'Lidl Fashion Week'haben wir mit den Influencerinnen vier Modeexpertinnen an Bord, dietrendige Sommeroutfits mit ihrer persönlichen Handschrift entworfenhaben. Die Freizeitlooks werden unser Textilsortiment ideal ergänzenund eine weitere Facette unserer Mode-Offensive zeigen", erklärt JanBock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.Der Verkauf der Kollektion startet im Rahmen der "Lidl FashionWeek" im Frühjahr 2019. Neben Kleidung sind auch Schuhe und Taschenlimitiert im Lidl-Onlineshop erhältlich.Highlight von #LidlStudioDie Kollektion ist ein Highlight der integriertenInfluencer-Kampagne #LidlStudio, bei der insgesamt 20 InfluencerKampagnen und Aktionswochen seit diesem Sommer langfristig begleiten.Ein weiteres Leuchtturmprojekt werden Produktboxen in limitierterAuflage im Lidl-Onlineshop sein, die ausgewählte Influencerzusammenstellen. Bei allen Maßnahmen wird die Performance enggetrackt, Ziel ist es, nicht nur Awareness, sondern auch messbarenUmsatz zu generieren.Einblicke in das #LidlStudio sind unter www.lidl.de/studio zufinden.Instagram: https://www.instagram.com/lidlde/Facebook: https://de-de.facebook.com/lidl/#lidlstudio#esmara#lidlfashionweekÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 28Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell