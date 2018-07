Unterföhring (ots) -"Galileo Spezial" am Sonntag, 22. Juli um 19:05 Uhr auch in UHDmit HDR zu sehen // Premiere unverschlüsselt via Satellit auf UHD1 byHD+ // Weitere Formate von Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe folgennoch in diesem JahrUHD-Premiere mit "Galileo Spezial: Pauschal gegen Freestyle - derbeste Urlaub auf den letzten Drücker": Am Sonntag, den 22. Juli um19:05 Uhr ist das ProSieben Wissens-Magazin erstmals dasProSieben-Magazin auch in UHD zu sehen. In diesem Jahr werden weitereEigenproduktionen im ultrahochauflösenden Format folgen - unteranderem das kabel eins Format "Rosins Restaurants" und zwei SAT.1Movies.Die Zuschauer empfangen "Galileo Spezial" in UHD via Satellit aufdem Sender UHD1 by HD+ - und das zur Premiere sogar unverschlüsseltund parallel zur Ausstrahlung in HD und SD. Die UHD-Inhalte vonProSiebenSat.1 werden nicht nur in viermal höherer Auflösung imVergleich zu HD ausgestrahlt, sondern erreichen durch den Einsatz desHDR-Verfahrens Hybrid Log-Gamma (HLG) und durch ein deutlicherweitertes Farbspektrum eine einzigartige Brillanz.Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer & EVP DigitalPublishing bei ProSiebenSat.1: "Mit der zunehmenden Verbreitung vonUHD-fähigen TV-Geräten steigt auch die Nachfrage nach attraktivenUHD-Inhalten. ProSiebenSat.1 hat sich mit UHD inklusive HDR fürhöchste technische Standards entschieden. Dies führt zu noch klarerenTV-Bildern und noch leuchtenderen Farben - für ein Format wie'Galileo Spezial'" ist das ideal. Weitere Formate aus dem fiktionalenund non-fiktionalen Bereich sind bereits in Produktion."Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklungder HD PLUS GmbH: "UHD nimmt immer mehr Fahrt auf. RelevanteProgrammhighlights wie 'Galileo Spezial' oder die kommendenProduktionen von ProSiebenSat.1 geben den Zuschauern immer öfter dieMöglichkeit, die Qualität mit ihrem UHD-TV-Gerät zu erleben, die dortauch hingehört: UHD mit HDR. Das schafft Begeisterung bei denZuschauern, die sich mit HD+ auf immer mehr Produktionen in dieserfaszinierenden Qualität freuen dürfen."In den nächsten Monaten wird ProSiebenSat.1 weitere Formate in UHDausstrahlen. So folgen unter anderem auch zwei SAT.1Dienstags-Movies: "Amokspiel", basierend auf Sebastian FitzeksBestseller-Roman um die Kriminalpsychologin Ira Samin (FranziskaWeisz) und "Hilfe, meine Mutter bekommt mein Kind!" (AT) mit AndreaSawatzki, die beide auch in UHD produziert und ausgestrahlt werden -natürlich auch auf UHD1 by HD+ mit HDR.Für alle, die die Ausstrahlung am 22. Juli verpasst haben, gibt esauf UHD1 by HD+ verschlüsselt die Wiederholungen von "GalileoSpezial" am Sonntag, den 29. Juli, den 5. August, den 12. Augustsowie den 19. August immer ab 19:05 Uhr.Voraussetzungen für den Empfang der Sendungen auf UHD1 by HD+:Voraussetzung für das ultra-brillante TV-Erlebnis ist nebenSatellitenempfang ein UHD- bzw. 4K-fähiger Fernseher. Zudem benötigenZuschauer für das verschlüsselte Programmfenster ein HD+ Modul, einenHD+ UHD Receiver oder einen HD+ TVkey mit aktivem HD+ Sender-Paket.UHD1 by HD+ ist einer der ersten UHD-TV-Kanäle Deutschlands, derrund um die Uhr Unterhaltung in UHD-Qualität liefert und damit derstetig steigenden Zahl an UHD-Fans schon heute einen Blick in dieTV-Zukunft ermöglicht.UHD1 by HD+ finden HD+ Kunden auf Senderplatz 1401 (kann je nachTV Hersteller abweichen).Die Empfangsparameter von UHD1 by HD+:Transponder 1.035Frequenz: 10.994 MHzPolarisation: HorizontalSymbolrate: 22.000 MS/sFEC: 5/6Weitere Informationen zum Empfang der UHD-Inhalte vonProSiebenSat.1 finden Zuschauer auch unter www.prosieben.de/uhd.Bildmaterial zum Download finden Sie unterhttp://presse.hd-plus.de/hd-plus/presseÜber HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einemweltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 50Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet undvermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot inhochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das AstraSatellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ habenZugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 freiempfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paketaktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 UltraHD-Sender. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erlebenZuschauer alle Bundesliga-Spiele am Freitag, Montag und Sonntagmittagund weitere Sport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationenunter www.hd-plus.de.Mit Travelxp 4k und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kundenzudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4k ist der weltweit ersteReisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range)produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten24/7 Demokanäle für Ultra HD. Tagsüber unterstützt er durchattraktive Inhalte den Fachhandel dabei, Kunden für Ultra HD zubegeistern. Abends präsentiert der Kanal HD+ Kunden exklusive Inhalteaus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action und Chillout - sowie dieUHD-Events der Sender. Mehr Informationen unterhttp://www.hd-plus.de/uhd