Erfurt (ots) - Tinka - halb Wichtel und halb Mensch - begibt sich in der neuenRealserie "Tinkas Weihnachtsabenteuer" (BR) auf die Suche nach demWeihnachtsstern, der vor über 100 Jahren verschwunden ist. Ob sie dasbevorstehende Weihnachtsfest retten kann, zeigt KiKA vom 20. November bis 23.Dezember immer montags bis freitags um 15:00 Uhr.24 Tage vor Weihnachten wartet Tinka (Josephine Chavarria Højbjerg) ungeduldigauf die heilige Zeremonie im Reich der Wichtel, bei der sie ein besonderesAmulett erhält, das sie zum vollwertigen Mitglied der Gemeinschaft machen soll.Doch ihr Amulett verfärbt sich nicht, wie bei den anderen - sie steht zwischenden verfeindeten Welten, denn sie ist halb Wichtel, halb Mensch.Tinka muss nun den magischen Weihnachtsstern finden, der vor über 100 Jahrenverschwunden ist. Nur so kann sie das Weihnachtsfest retten und sowohl Menschenals auch Wichtel davon überzeugen, dass sie friedlich nebeneinander lebenkönnen. Dazu ist sie auch auf die Hilfe von Lasse (Albert Rosin Harson)angewiesen, der im Reich der Menschen lebt. Gemeinsam gehen sie auf die Suchenach dem Stern, um den Zauber von Weihnachten wiederzubeleben.KiKA zeigt die Premiere von "Tinkas Weihnachtsabenteuer" ab dem 20. November2019 werktags um 15:00 Uhr sowie im KiKA-Player. Produziert wurde dieFantasyserie von der dänischen Firma Cosmo Film und dem Fernsehsender TV 2.Zuständiger Redakteur beim Bayerischen Rundfunk ist Stefan Gundel.