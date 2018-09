Premiere im Tessin: Genussvolles Oldtimer-Wandern bei der ADAC Europa Classic (FOTO)

München (ots) -Vom Gotthard, eine der wichtigsten Nord-Süd Verbindungen der Alpenbis ans Ufer des Lago Maggiore- wenn vom 17. bis zum 21. Septemberzahlreiche historische und klassische Fahrzeuge bei der Premiere derADAC Europa Classic das Tessin entdecken, beginnt eine Zeitreise derbesonderen Art. Auf die Teilnehmer warten vier genussvolleAuto-Wandertage in der "italienischen Schweiz". Gemeinsam erkundendie Piloten mit ihren Beifahrern dann Straßen und Kultur der RegionenBellinzonese und Alto Ticino, Ascona-Locarno und Mendrisiotto.Die ADAC Europa Classic vereint Menschen und Motoren bei einerentschleunigten Wandertour hinter dem Lenkrad oder auf demBeifahrersitz. Das entspannte Oldtimerwandern setzt dabei neben denSchönheiten der Regionen auch Kultur und Kulinarik ganz oben auf denStreckenplan. Die rund 80 Teilnehmer entdecken mit ihren historischenund klassischen Fahrzeugen idyllische Nebenstrecken, herausforderndeKurvenparadiese und traditionsreiche Straßen wie die Tremola, dieweltberühmte Serpentinenstraße am Gotthard-Pass.Das Tessin bildet mit mediterranen Landschaften und herrlichenPanoramastraßen eine traumhafte Kulisse für das rollendeAutomobilmuseum der ADAC Europa Classic. Auf die Teilnehmer warteneinmalige fahrerische Eindrücke: Das milde Klima und die einzigartigeLandschaft sorgen für das richtige Urlaubsgefühl, ob bei denBergetappen oder beim Aperitif unter Palmen. Wenn sich der Klang derMotoren an schroffen Felsformationen bricht und die mildeSpätsommersonne auf blitzenden Lackkleidern spielt, entpuppt sich dieSchweizer Urlaubsregion einmal mehr als Oldtimerparadies.Etappenziele oder Startorte sind unter anderem der Lago Maggioremit dem beliebten Ferienort Ascona und dem benachbarten Locarno, dieHauptstadt Bellinzona und das an der Grenze zu Italien liegendenMendrisiotto, die Toskana der Schweiz. In der faszinierendenAlpenregion geht es vier abwechslungsreiche Tage lang auf einereinmaligen Erlebnispanoramastrecke über Passhöhen zu den mediterranenUfern der berühmten Seen.Die Teilnehmer der ADAC Europa Classic bilden eine rollendeGeschichtsstunde in Sachen Motor-Historie. Vom ältesten Fahrzeug,einem Audi Front 225 Luxus Cabriolet aus dem Baujahr 1937 mitkraftvollen 55 PS, bis zum Ferrari 512BB von 1977 mit enormen 360 PSzeigen die Chromveteranen das ganze Spektrum technologischerMöglichkeiten aus fast einem Jahrhundert Automobilgeschichte - ob mitvier oder zwölf Zylindern, Front- oder Heckantrieb. SelbstAllradfahrzeuge sind am Start: Im Willys Universal Jeep von 1949lässt sich jeder steile Anstieg gemütlich, aber souverän bezwingen.Bei der Oldtimerwanderung ADAC Europa Classic lautet das Motto:Reisen statt rasen. Ziel ist die Entschleunigung von Mensch undMaschine, das Relaxen am Lenkrad oder auf dem Beifahrersitz. Sokönnen die Teams in ihren rollenden Schätzen die Umgebung bewusstwahrnehmen - und die Tour wird zur sinnlichen Erfahrung mitGenussgarantie.Pressekontakt:Oliver Runschke, Tel.: +49 (0) 89 7676 6965, E-Mail:oliver.runschke@adac.deKay-Oliver Langendorff, Tel.: +49 (0) 89 7676 6936, E-Mail:kay.langendorff@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell