Lucas Rieger feat. Nico Santos: "Unlove". Erstmals in der Geschichte von #TVOGsteht jedes Talent mit seinem Coach zusammen im Studio und produziert einegemeinsame Single fürs große Finale von "The Voice of Germany" 2019 (Sonntag,10. November, ab 20:15 Uhr live in SAT.1). Wie klingt es, wenn der Swing in derStimme von 30er-Jahre-Fan Lucas (19, Kamen) mit dem Ohrwurm-Pop von Nico Santoskombiniert wird?Lucas: "In meiner Single steckt sehr viel Gefühl. Ich durfte meinen Gesang undmeinen Stil auch in einer ganz anderen Musikrichtung beibehalten. Und dasharmoniert sehr gut. Wenn Sauce Hollandaise Musik wäre, dann wäre es dieserSong."Erste Einblicke in die Singles und die Produktion geben Claudia (19,München, Team Alice), Fidi (35, Hamburg, Team Mark), Freschta (23,Turgi/CH, Team Sido), Erwin (23, Rastatt, Team Rea) und Lucas (19,Kamen, Team Nico) exklusiv und live im "SAT.1- Frühstücksfernsehen"am Freitag, 8. November, ab 5 Uhr. Am großen #TVOG-Sonntag feiern dieFinalisten und ihre Coaches die Premiere der Musikvideos und dieSingles stehen auf allen bekannten Streaming- und Downloadplattformenzur Verfügung.Und so läuft das Finale:Fünf Talente, 15 Songs, ein Sieger. Im Live-Finale singt jeder derfünf Talente drei Songs: Solo, die eigene Single mit dem jeweiligenCoach und einen Song mit einem internationalen Star-Gast - Claudiamit Freya Ridings, Fidi mit James Arthur, Freschta mit Dua Lipa,Erwin mit Dermot Kennedy und Lucas mit Max Raabe. Am Ende küren dieZuschauer per Telefonvoting die beste Stimme Deutschlands zu "TheVoice of Germany" 2019.Das große Finale von "The Voice of Germany" am Sonntag, 10. November,um 20:15 Uhr live in SAT.1