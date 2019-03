Premiere: THOMAS SABO designt erstmals Eyewear Kollektion (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Lauf/Pegnitz (ots) -Innovation bei THOMAS SABO: Die internationale Schmuck- undUhrenmarke setzt ihre unverkennbare DNA erstmals in einer eigenenEyewear Linie um. Definiert durch einzigartige Designs, angenehmesTragegefühl und hohe Herstellungsqualität wird eine exquisite Auswahlklassischer Brillenmodelle durch die Marke in ausdrucksstarkeStatements verwandelt. Die Kollektion umfasst zur Markteinführung 16Sonnenbrillenmodelle in 48 Farben sowie 12 Sonnenbrillen mitpolarisierten Gläsern und darüber hinaus vier Brillenketten.Das Design der Modelle zeichnet sich durch ein besonderes Gespürfür ikonische Details und Kreationen aus Metall aus: Sechsübergeordnete Linien - HARRISON, JOHNNY, JAMES, MARLON, ROMY und MIA- sind jeweils von Retro-Brillentypen wie Piloten- und Pantobrilleoder wie Trapez- und runder Form inspiriert. Die Optik der erstenTHOMAS SABO Eyewear Modelle steht im Sommer 2019 für einen angesagtenMetall-Acetat-Mix, selbstbewusste Oversized-Styles, außergewöhnlicheAll-one-Colour-Looks sowie von Edelsteinen wie Rosenquarz, Perlmuttund Rauchquarz inspirierte Farbnuancen. Immer veredeln dieDesign-Codes der THOMAS SABO Sterling Silver Schmuckkollektion dieModelle: Bekannte Motive, wie Skulls, Kreuze oder die bourbonischeLilie, finden sich in der Eyewear Kollektion ebenso wieder wiegrafische Prägungen und Reliefs, Vintage-Verzierungen sowieanspruchsvolle 3-D-Stilistiken und Scharniere.Die Sonnenbrillen sind mit hochwertigen, teils polarisiertenGläsern vom einfarbigen Casual Style bis zum coolen Farbverlauf oderals verspiegelte, klar metallisch glänzende Variante erhältlich undlassen sich mit passenden Brillenketten noch individueller tragen.Stark in der Aussage, unisex und einen hervorragenden UV-Schutzbietend, erweitert THOMAS SABO Eyewear fortan die Vielfalt des THOMASSABO Produktportfolios.Die Sonnenbrillen und Brillenketten der neuen THOMAS SABO EyewearKollektion sind ab Anfang Mai 2019 in ausgewählten THOMAS SABO Shops,Shop-in-Shops, im Online-Shop unter www.thomassabo.com sowie imselektiven Fachhandel erhältlich.Für die redaktionelle Verwendung steht Bildmaterial hier zumDownload bereit: https://we.tl/t-M5d8g7ZUFbÜber THOMAS SABOTHOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen imBereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen undMänner designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an derPegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.800Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO rund 500Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften undKreuzfahrtanbietern.Pressekontakt:THOMAS SABO GmbH & Co. KGFelizia KindermannHead of International & Corporate PRTel: +49 - (0)9123 - 9715 0Mail: press@thomassabo.comTHOMAS SABO GmbH & Co. KGSarina FörsterPR Manager DeutschlandTel: +49 - (0)9123 - 9715 786Mail: s.foerster@thomassabo.comOriginal-Content von: THOMAS SABO GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell