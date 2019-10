Unterföhring (ots) -31. Oktober 2019. Schlangen im Schrank. Blutiges Wasser im Waschbecken.Gesichtslose Verfolger. Steht Emma Müller (Caroline Hartig) im Zentrum einertödlichen Verschwörung? Oder ist alles ein höllischer Spuk? Ein blutroterCountdown an ihrem Internat bringt Emma im Mystery-Thriller "Schattenmoor" fastum den Verstand. ProSieben zeigt "Schattenmoor" am Mittwoch, 11. Dezember 2019,im FreeTV. Der "Blockbuster made by ProSieben" ist der erste eigenproduzierteSpielfilm des Senders seit sieben Jahren. Diesen besonderen Film macht ProSiebenmit einer Sonderprogrammierung im TV und online zum Event. Wie? Zehn Tage vorAusstrahlung des Films zeigt ProSieben die ersten 17 Minuten von "Schattenmoor"in einer Preview am 1. Dezember um 23:00 Uhr nach dem Blockbuster am Sonntag imTV. Dann wird "Schattenmoor" zum Online-Event: Der Mystery-Thriller wird ab 1.Dezember in täglich neuen Episoden online veröffentlicht. Acht Teile. Acht Tage.Keine Auflösung. Bis zum 11. Dezember. An diesem Tag zeigt ProSieben denkompletten Film samt spektakulärem Finale um 20:15 Uhr erstmals im Free TV.ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "ProSieben will seinen Zuschauern immerwieder neue Erzählformen anbieten. Zum ersten Mal seit sieben Jahren zeigtProSieben einen eigenproduzierten Spielfilm - zum ersten Mal überhaupt kreiertProSieben ein Event dieser Art im TV und online. Der ProSieben Kosmos rund um'Schattenmoor' bietet Zuschauern wie Usern ein einzigartiges Seherlebnis.Gänsehaut garantiert." ProSieben zeigt "Schattenmoor", am 11. Dezember 2019, um20:15 Uhr. Kontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SE Nathalie Galina Kommunikation/PR Unit FictionMedienallee 7, D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1186Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com https://www.p7s1-pr.de/index.php/unit-fictionGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Michaela Tod, Dr. Martin Emele,Henrik Pabst, Dennis Zentgraf Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG MünchenUSt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell