Köln (ots) -Anke Engelke und Bjarne Mädel in der "Sendung mit dem Elefanten": AbGründonnerstag (18. April) sind die beiden Schauspieler gemeinsam inder WDR-Sendung für Vorschulkinder zu sehen. Schon beim ganz jungenPublikum zählt "Anke" zu den großen Bildschirmstars. Mit ihrer festenImpro-Sketchreihe in der "Sendung mit dem Elefanten" sorgt siebereits seit 2007 für beste Unterhaltung für die Kleinsten.In den neuen Episoden klopft Bjarne Mädel ("Mord mit Aussicht","Tatortreiniger" u.v.a.) an Ankes Tür. In der Folge zum Thema"Schluckauf" ist er als "Staatsbesuch aus Schlukonien" zu sehen(Donnerstag, 18. April, 6:55 bei KiKA). Ostermontag steht er bei Ankeals Weihnachtshase auf der Matte (Montag, 22. April, 6:55 Uhr beiKiKA). Künftig wird Bjarne Mädel immer wieder bei Anke vorbeischauen:Insgesamt 16 Sketch-Episoden haben die beiden für "Die Sendung mitdem Elefanten" gedreht.Dauer-Gast bei Anke ist "Denis" (Denis Moschitto), der wie ganzselbstverständlich in ihrem Schrank wohnt. Auch Matthias Schweighöferist immer mal wieder bei Anke in der "Sendung mit dem Elefanten" zuGast.Das ist "Die Sendung mit dem Elefanten": Der kleine blaue Elefant istseit 1975 in der "Sendung mit der Maus" zu sehen. Seit zwölf Jahrenhat der beste Freund der Maus seine eigene Sendung für Vorschulkinder- immer montags bis freitags, um 6.55 Uhr bei KiKA und samstags 7.50Uhr im WDR Fernsehen sowie im Netz unter elefant.wdr.de, in derWDR-Mediathek und in der Elefanten App. Mit den Lach- undSachgeschichten sprechen die Sendungsmacher speziell dieSehgewohnheiten der Drei- bis Sechsjährigen an. Moderiert von TanjaMairhofer, André Gatzke und dem grünen Puppenhund Knolle finden dieEltern der jüngsten Mediennutzer hier einen geschützten Raum für ihreKinder.Redaktion: Heike SistigFotos unter ard-foto.dePressekontakt:Lena SchmitzWDR KommunikationTel.: 0221/220-7121E-Mail: lena.schmitz@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell