Sie ist "Tough Mudder"-Läuferin, Hockeyspielerin - und die ersteFrau, die gegen Steffen Henssler antreten will: Stefanie (34) ausMünster will bei "Schlag den Henssler" Geschichte schreiben - am 18.August live auf ProSieben. "Steffen, ich holz' Dich weg - ichschlag' den Henssler", verspricht die 34-jährige amtierendeWeltmeisterin im Speckbrettspiel. Neben der sportbegeistertenVolkswirtin wollen gegen Steffen Henssler antreten: der ehemaligeVereinsboxer und Jura-Student Christopher (28) aus Hannover undFußball-Crack und Osteopath Benjamin (30) aus Hamburg. AusführlicheVorstellvideos der Kandidaten sind ab sofort aufwww.schlag-den-henssler.de abrufbar.Wer gegen Steffen Henssler spielen darf, entscheidet dasAusscheidungsspiel zu Beginn der Show. Moderiert wird "Schlag denHenssler" von Elton. Elmar Paulke kommentiert die Spiele. AlsMusic-Acts sind mit dabei: Vanessa Mai feat. Olexesh ("Wir 2 immer1"), Aloe Blacc ("Brooklyn in the Summer") und Kovacs ("It's theWeekend").Karten für die Show gibt es unter www.brainpool-tickets.de."Schlag den Henssler" am 18. August, um 20:15 Uhr, live aufProSiebenHashtag zur Show: #SdH