Premiere des SUPER COMMUNICATION LAND by news aktuell morgen in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Morgen startet die dpa-Tochter news aktuell ihr neues Event-FormatSUPER COMMUNICATION LAND (#SuCoLa19). In THE BOX, einem altenIndustriebau in Hamburg-Ottensen, treffen sich PR- undMarketingverantwortliche aus ganz Deutschland, um zu netzwerken undvon- und miteinander zu lernen. Innerhalb weniger Stunden waren diegut 100 Tickets vergriffen.Die Teilnehmer hatten im Vorfeld Themen eingereicht und über dasProgramm abgestimmt. Neben zahlreichen namhaften Referenten wirdOliver Kalkofe, Deutschlands bekanntester Comedian undMedienkritiker, in seiner ihm eigenen bissigen Art hinter die Fassadedes Fernsehens und auf die Medienbranche blicken. Außerdem werdenLive-Podcasts aufgezeichnet, die die Teilnehmer vor Ort in einer"Kopfhörerparty" verfolgen können."Ob Coding, Gamification, Künstliche Intelligenz oder Working outLoud - Morgen werden wir erleben, wie 100 PR- und Marketinghelden dieKommunikation auf ein neues Level heben und disziplinübergreifend ihrSkillset erweitern. Ich freue mich schon sehr auf unser neuestesEvent-Baby und bin sicher, dass wir mit dem SUPER COMMUNICATION LANDein Format schaffen, dass in der Branche erneut Akzente setzt", soEdith Stier-Thompson, Initiatorin des SUPER COMMUNICATION LAND undGeschäftsführerin von news aktuell.Mit dem SUPER COMMUNICATION LAND schreibt news aktuell dieErfolgsgeschichte des PR-Hackathons fort, den die dpa-Tochtererstmals in 2017 initiiert und 2018 fortgeführt hatte. PR- undMarketingverantwortliche werden sich einen Tag lang in einemungezwungenen Setting disziplinübergreifend austauschen, miteinandernetzwerken und sich spielerisch Kommunikations-Skills aneignenkönnen.Die Teilnehmer coachen sich gegenseitig zu Themen, die sie imVorfeld selbst vorgeschlagen haben. Unter den Referenten sind unteranderem Kai Blasberg (Geschäftsführer Tele 5), Jens Cornelißen(Kommunikation und Marketing, Daimler AG), Peter Kropsch(Geschäftsführer Deutschen Presse-Agentur), Eugenia Lagemann(Geschäftsführerin fischerAppelt), Marie-Christine Schindler(PR-Beraterin, Autorin, Bloggerin), Anja Schumann (CEO und Gründerinmoinworld e.V.), Stephanie Tönjes (Deutsche Telekom) oder Rob Vegas(BuzzFabrik).Programm-Highlights des SUPER COMMUNICATION LAND:- Anne Beutel, Account Supervisor Creative Strategy & InnovationFleishmanHillard: "Mehr als feste Nachdenken: Methoden zurkreativen Ideenentwicklung"- Kai Blasberg, Geschäftsführer Tele 5: "Glaube, Liebe, TV Reichweite- Warum das Herz vom Fernsehen immer schlagen wird"- Jens Cornelißen, Kommunikation & Marketing Daimler AG: "#WOL oderwie die interne Kommunikation sich selbst abschafft"- Marcus Fetzer, Universität Leipzig: "Künstliche Intelligenz in derUnternehmenskommunikation"- Peter Kropsch, CEO Deutsche Presse-Agentur (dpa): "List, Treue undVerrat - Mit welcher Taktik du Schlachtfelder und Managementüberlebst"- Eugenia Lagemann, Geschäftsführerin fischerAppelt: "Next GenerationBrand Experience"- Marilena Preuß & Martin Müller, Internal Communications Vodafone:"Der Affe im Raumanzug im Dschungel" (Gamification)- Marie-Christine Schindler, PR-Beraterin, Bloggerin, Dozentin &Autorin: "Blogcast - Was hat es mit dem neuen Trend auf sich?"- Anja Schumann, Gründerin & CEO moinworld e.V.: "Mit demProgrammieren anfangen - aber wie?"- Stephanie Tönjes, Corporate Communications Deutsche Telekom AG:"Personal Branding - Mach dich selbst zur Marke"- Rob Vegas, Social Media Consultant Buzz Fabrik: "Keine Angst vorOnline- Videos"Podcasts, die vor Ort aufgezeichnet werden:- "OMR Media Podcast" mit Pia Frey, Geschäftsführerin Opinary (Gast:Lars Haider, Chefredakteur "Hamburger Abendblatt")- "Was Helden tun" mit Dominik Hoffmann, LEAD Digital (Gast: EdithStier- Thompson, Geschäftsführerin news aktuell)- "Be your Brand" mit Verena Bender, @PRLeben (Gast: Anna-LenaMüller, Volkswagen AG)- "Zwei Herren mit Hund" mit Kai Blasberg, Geschäftsführer Tele 5 und"Mr. Media" Thomas Koch- "treibstoff" mit Janina von Jhering, Stellv. LeiterinKonzernkommunikation, und Michael Klaffke, Content Creator, beidenews aktuell (Gast: Dirk Benninghoff, Chefredakteur fischerAppelt)- "Talking Digital" mit Sachar Klein, Geschäftsführer hypr AgencyBerlinDas Programm können Interessierte unterhttps://www.supercommunication.land herunterladen und das SUPERCOMMUNICATION LAND in einem Browsergame bereits virtuell erkunden.Sponsoren:Campari (www.campari.de)fischerAppelt (www.fischerappelt.de)KERNenergie (www.kern-energie.com)Tele 5 (www.tele5.de)Partner und Medienpartner:#30u30 (https://30u30.de/)Gründerszene (www.gruenderszene.de)Junior Marketing Professionals im Marketing Club (JuMPs)(https://www.marketingclubhh.org/index.php/der-club/jumps)LEAD Digital (www.lead-digital.de)Moinworld e.V. (https://moinworld.de)Nintendo (www.nintendo.de)PR-Journal (https://pr-journal.de/)Hashtag: #SuCoLa19Folgen Sie den Vorbereitungen für das SUPER COMMUNICATION LAND inden sozialen Netzwerken oder per Livestream:Instagram: https://www.instagram.com/news_aktuellFacebook: https://www.facebook.com/newsaktuellTwitter: https://www.twitter.com/newsaktuellLivestream:https://www.youtube.com/watch?v=HMQRhIZL-RU&feature=youtu.beÜber news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangenPR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel,klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlichveröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden aufwww.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-PortaleDeutschlands. Pressekontakt:
news aktuell GmbH
Janina von Jhering
Stellvertretende Leiterin Konzernkommunikation
Telefon: +49 40/4113 - 32598
vonjhering@newsaktuell.de
https://twitter.com/JvJhering