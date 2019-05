Erfurt (ots) - Nach "Das erste Mal ... USA!" und "Das erste Mal... Europa!" (beide ZDF) reisen die Nachwuchsreporter Louisa undPhilipp diesmal durch sieben Länder Asiens. Ab 6. Mai 2019 zeigt KiKAdie Reportagereihe "Das erste Mal ... Asien!" (ZDF) montags bisdonnerstags um 20:10 Uhr.Louisa und Phillip starten in Japan. Dort besuchen sie einenForscher, der Roboter entwickelt, die Menschen sehr ähnlich sind. Ander Grenze von Nord- und Südkorea erfahren die jungen Reporter vielüber den Konflikt zwischen beiden Ländern. Dritte Station istVietnam. Die beiden treffen einen Fischerjungen, der neben der Schuleauch regelmäßig seinem Vater bei der Arbeit hilft. In Indonesienbauen sie Reis an und lernen in China einen typischen Markt kennen -mit all den für Louisa und Philipp sehr gewöhnungsbedürftigenLebensmitteln. Weiter geht die Reise in Thailand. Dort bekommen sieeinen Crashkurs im Thaiboxen und begleiten einen 14-jährigen Jungen,der als Mönch in einem Kloster lebt. Die letzte Station ist Indien:Bollywood, heilige Kühe und Religion spielen dort eine große Rolle.Louisa und Philipp berichten aus ganz persönlicher Perspektiveüber ihre Reiseerlebnisse und setzen sich mit der Lebenssituation derMenschen und den gesellschaftlichen und politischen Herausforderungender Länder auseinander. Bei "Das erste Mal ... Asien!" geht es umWissen und Spaß - von den beiden Nachwuchsreportern so vermittelt,dass die Zuschauer*innen einen subjektiven Einblick in die VielfaltAsiens bekommen und auf unterhaltsame Weise einen völlig anderenKontinent kennenlernen."Das erste Mal ... Asien!" (ZDF) zeigt KiKA ab 6. Mai montags bisdonnerstags um 20:10 Uhr. Darüber hinaus sind die Folgen derReportagereihe ab Ausstrahlung im KiKA-Player und auf kika.deabrufbar. Die Redaktion beim ZDF verantwortet Gordian Baur.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell