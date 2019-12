Premiere im Reich der Mitte: Erstmals setzt ein chinesisches Team den SKODA FABIA R5 bei Rallyes ein (FOTO)

Mladá Boleslav/Peking (ots) -- Neu gegründetes DA-Motorsport SKODA FABIA R5 Rally Team wird vonSKODA China und SKODA Motorsport technisch unterstützt- SKODA FABIA R5 debütiert in der ChinesischenRallye-Meisterschaft 2019 bei der Dongshan Bay Rim Rallye- SKODA FABIA R5 will Erfolgsgeschichte auch in Chinafortschreiben und das Markenimage in diesem wichtigen Marktweiter stärkenErstmals überhaupt vertraut ein chinesisches Rallye-Team im Renneinsatz auf dieQualitäten der SKODA Motorsportfahrzeuge. Bei der Präsentation desneugegründeten DA-Motorsport SKODA FABIA R5 Rally Teams in Peking war daherneben Chen De'an (Leiter von DA-Motorsport) und Zhang Tao (Generalsekretär desChinesischen Automobil- und Motorrad-Sport-Verbandes CAMF), auch der Präsidentvon SKODA China, Dr. Ralf Hanschen, anwesend. Das Team erhält zwei SKODA FABIAR5, die von SKODA Motorsport mit den neuesten technischen Updates ausgestattetwurden. Das Fahrzeug feiert sein Debüt in der Chinesischen Rallye-Meisterschaft2019 am 6. Dezember bei der Dongshan Bay Rim Rallye.Dr. Ralf Hanschen, Präsident von SKODA China, betont: "SKODA hat in seinerGeschichte bereits zahlreiche Erfolge auf Rallye-Pisten weltweit gefeiert. Alseines der erfolgreichsten Modelle in der Historie von SKODA Motorsportverkörpert der SKODA FABIA R5 die DNA von SKODA Motorsport. Mit der Gründung desDA-Motorsport SKODA FABIA R5 Rally Team wird der SKODA FABIA R5 zum ersten Malvon einem chinesischen Rallye-Team eingesetzt. Wir sind davon überzeugt, dassder SKODA FABIA R5 seine Erfolgsgeschichte fortschreiben und das Markenimage vonSKODA in China weiter stärken wird."Chen De'an, Leiter von DA Motorsport, ergänzt: "Der SKODA FABIA R5 ist in derFIA Rallye-Weltmeisterschaft das erfolgreichste Fahrzeug seiner Kategorie. Unserneues Team baut auf die exzellente Wettbewerbsfähigkeit des SKODA FABIA R5 inKombination mit unseren ausgezeichneten Fahrern und der umfassendenWettbewerbserfahrung von DA-Motorsport. Das DA-Motorsport SKODA FABIA R5 RallyTeam hat das Potenzial, zu einem wahren 'Dream-Team' in der ChinesischenRallye-Meisterschaft zu werden und Siege auf den Wertungsprüfungen und beiRallyes zu holen."Zhang Tao, Generalsekretär des Chinesischen Automobil- undMotorrad-Sport-Verbandes (CAMF), führt aus: "Das Interesse am Motorsport nimmtin China immer weiter zu. Durch die Zusammenarbeit mit internationalenAutomobilherstellern wie SKODA, mit Industrieverbänden und Rallye-Teams sowiedurch die Unterstützung der Fans ist hier eine dynamische Motorsportkulturentstanden. Die Gründung des DA-Motorsport SKODA FABIA R5 Rally Teamsunterstreicht das eindrucksvoll. Wir wünschen dem Team viel Erfolg in derZukunft."Der SKODA FABIA R5 wurde im Frühjahr 2015 vom Automobil-Weltverband FIAhomologiert und damit für den Motorsport zugelassen. Er triumphierte auf Anhiebin zahlreichen Meisterschaften, allein die FIA Asien-PazifikRallye-Meisterschaft (APRC) gewann er von 2015 bis 2018 vier Mal in Folge. Dieaktuelle Evo-Version des SKODA FABIA R5 ist mit einem optimierten1,6-Liter-Turboaggregat ausgerüstet, die Basis des Triebwerks wird zusammen mitSAIC VOLKSWAGEN in Shanghai produziert. Der Wettbewerbsmotor verfügt über einegesteigerte Leistung, die Leistungsabgabe sowie das Ansprechverhalten wurdenoptimiert. Der Motor besitzt eine neue Ölpumpe mit einer verbessertenhydraulischen Steuerung. Außerdem kommen im Rahmen des Updates eine elektrischeWasserpumpe und ein neues, effektiveres Kühlsystem zum Einsatz. Bislang hatSKODA mehr als 320 Exemplare des SKODA FABIA R5 und SKODA FABIA R5 evo anKundenteams in aller Welt ausgeliefert.Bereits seit 1901 ist SKODA im Motorsport erfolgreich und feierte weltweit Siegeund Titel auf Renn- und Rallye-Pisten. Zu den Höhepunkten zählen zahlreicheTitel in der WRC 2-Kategorie der FIA Rallye-Weltmeisterschaft, der FIARallye-Europameisterschaft (ERC), der FIA Asien-Pazifik Rallye-Meisterschaft(APRC) und der Intercontinental Rally Challenge (IRC). 2019 gewann das WerksteamKalle Rovanperä/Jonne Halttunen die Fahrer- und Beifahrerwertung der WRC 2Pro-Kategorie in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft, darüber hinaus sicherte sichSKODA AUTO den Titel in der WRC 2 Pro-Herstellerwertung.Pressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4460179OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell