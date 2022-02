Premiere der Redmi Note 11 Serie auf Goboo - Frühbucherangebot mit Zusatzleistungen

Madrid (ots/PRNewswire) -Am 17. Februar bringt Xiaomi die brandneue Redmi Note 11 Serie auf den Markt. Goboo wird Xiaomis exklusiver Partner für die Einführung dieser Produktserie in Westeuropa sein. Der Verkauf beginnt am 17. Februar um 13:00 Uhr (UTC+1). Profitieren Sie von einem zeitlich befristeten Frühbucherpreis für Bestellungen auf Goboo und die Chance, ein kostenloses Xiaomi Smart Band 6 zu gewinnen.Bei der Redmi Note-Serie geht es darum, Flaggschiff-Technologie in die mittlere Preisklasse zu bringen. Diesmal kommt das Redmi Note 11 mit einem Snapdragon 680 Prozessor, während das Note 11S mit einer 108MP Kamera ausgestattet ist.Sowohl das Redmi Note 11S als auch das Redmi Note 11 verfügen über ein lebendiges AMOLED-Display mit FHD+ Schärfe, das mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von 90 Hz läuft und ein beeindruckendes Seherlebnis bietet.Entscheiden Sie sich für das Redmi Note 11, das mit einem Snapdragon® 680-Prozessor, einem schönen Display und einem stromsparenden Prozessor ausgestattet ist und ein hervorragendes Handy für den täglichen Gebrauch ist. Außerdem kann der riesige Akku mit der 33-Watt-Pro-Schnellladefunktion in nur 61 Minuten auf 100 % aufgeladen werden.Für Hobbyfotografen bietet das Redmi Note 11S mit dem leistungsstarken MediaTek Helio G96 und einer 108-MP-Kamera auf Flaggschiff-Niveau ein faszinierendes Fotoerlebnis, ganz zu schweigen von dem 5000-mAh-Akku und der 33-Watt-Pro-Schnellladung.Sowohl das Redmi Note 11 als auch das Redmi Note 11S sind ab dem 17. Februar auf Goboo erhältlich.Goboo wurde 2020 gegründet und hat sich dem Aufbau einer effizienten, präzisen und professionellen E-Commerce-Plattform verschrieben, um den Verbrauchern auf dem europäischen Markt intelligente Technologieprodukte in bester Qualität anzubieten, die von europäischen Lagern aus in nur 2 bis 7 Tagen geliefert werden, einschließlich der Lieferung am nächsten Tag in Spanien. Goboo bietet kostenlose Lieferung, bedingungslose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen und eine 2-jährige Garantie auf alle verkauften Produkte.Goboo wird die Redmi Note 11 Serie am 18. Feb. um 13:00 (UTC+1) freigeben.Aktions-Endpreis für die Redmi Note 11 Serie: ab 159 € (*Endpreis variiert je nach Markt)Kunden haben die Chance, beim Kauf des neuen Smartphones einen Gutschein und ein kostenloses Mi Band 6 zu gewinnen.Dies ist ein zeitlich befristetes Angebot.Jetzt kaufen oder mehr erfahren unter https://www.goboo.com/promotion/redmi-note-11-series-launch?utm_source=PRnewsire&utm_medium=pr&utm_campaign=Note11Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1746920/banner_photo.jpgPressekontakt:Yvonne Yuan,+86-15889370556,yvonne@goboo.comOriginal-Content von: Goboo, übermittelt durch news aktuell