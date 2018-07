Unterföhring (ots) -- "Galileo Spezial" am Sonntag, 22. Juli um 19:05 Uhr auch in UHDzu sehen- Premiere unverschlüsselt via Satellit bei UHD1 by HD+ undOn-Demand über die digitalen Angebote von ProSiebenSat.1- Weitere Formate von Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe folgennoch in diesem JahrUnterföhring, den 16. Juli 2018 - UHD-Premiere mit "GalileoSpezial: Pauschal gegen Freestyle - der beste Urlaub auf den letztenDrücker": Am Sonntag, den 22. Juli, um 19:05 Uhr ist das ProSiebenWissens-Magazin erstmals in UHD zu sehen. In diesem Jahr werdenweitere Eigenproduktionen im ultrahochauflösenden Format folgen -unter anderem das kabel eins Format "Rosins Restaurants" und zweiSAT.1 Movies.Die Zuschauer können "Galileo Spezial" in UHD parallel zurAusstrahlung in HD und SD via Satellit auf dem Sender UHD1 by HD+empfangen - und das zur Premiere sogar unverschlüsselt. DieUHD-Inhalte von ProSiebenSat.1 werden nicht nur in viermal höhererAuflösung im Vergleich zu HD ausgestrahlt, sondern erreichen durchden Einsatz des HDR-Verfahrens Hybrid Log-Gamma (HLG) und durch eindeutlich erweitertes Farbspektrum eine einzigartige BrillanzNeben der Ausstrahlung auf UHD1 können die UHD-Inhalte auch überdie digitalen Angebote von ProSiebenSat.1 abgerufen werden. Ab Montagnach der Erstausstrahlung ist die Sendung für kurze Zeit über dieProSieben-App und auf prosieben.de abrufbar.Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer & EVP DigitalPublishing bei ProSiebenSat.1: "Mit der zunehmenden Verbreitung vonUHD-fähigen TV-Geräten steigt auch die Nachfrage nach attraktivenUHD-Inhalten. ProSiebenSat.1 hat sich mit UHD inklusive HDR fürhöchste technische Standards entschieden. Dies führt zu noch klarerenTV-Bildern und noch leuchtenderen Farben - für ein Format wie'Galileo Spezial' ist das ideal. Weitere Formate aus dem fiktionalenund non-fiktionalen Bereich sind bereits in Produktion."In den nächsten Monaten wird ProSiebenSat.1 weitere Formate in UHDausstrahlen. So folgen unter anderem auch zwei SAT.1Dienstags-Movies: "Amokspiel", basierend auf Sebastian FitzeksBestseller-Roman um die Kriminalpsychologin Ira Samin (FranziskaWeisz) und "Hilfe, meine Mutter bekommt mein Kind!" (AT) mit AndreaSawatzki, die beide auch in UHD produziert und ausgestrahlt werden.Pressekontakt:Ansprechpartner:Maurice BöhlerKommunikationSales & DigitalTel. +49 [0] 89/9507-4139Fax +49 [0] 89/9507-94139E-Mail:maurice.boehler@prosiebensat1.comMarcus ProschLeiter KommunikationSales & DigitalTel. +49 [0]89 9507-8920Fax +49 [0]89 9507-98920E-Mail: marcus.prosch@prosiebensat1.comOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell