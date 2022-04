Premiere der Pico Neo 3 Link auf der Laval Virtual 2022: Pico Interactive steigt mit neuem Headset und Beta-Programm in den europäischen VR-Consumer-Markt ein

Laval, Frankreich (ots/PRNewswire) -- Beta-Tester-Programm für Endkunden: Zum ersten Mal können VR-Enthusiasten und Gamer ein Pico Standalone VR Headset mit Enterprise-Performance erwerben und aktiv am Beta-Programm teilnehmen, um die Zukunft der Pico VR Headsets zu gestalten- Zugang zu Hunderten der beliebtesten VR-Spiele und -Erlebnisse auf SteamVR - sowie zu mehr als 200 VR-Apps, die im Pico Store erhältlich sind- Die Teilnehmer des Beta-Programms werden Upgrades für den Pico Store, das Pico Benutzerkonto, die Zahlungs-, Social- und andere Dienste testen und Feedback dazu geben, um eine stabile Leistung zu gewährleisten- Die Pico Neo 3 Link basiert auf der leistungsstarken Qualcomm® Snapdragon™ XR2-Plattform, dem Industriestandard für VR-Anwendungen der aktuellen Generation- Überlegene PC-gesteuerte VR-Erlebnisse durch kabelloses PC-Streaming über Wi-Fi 6 oder DisplayPort-VerbindungPico Interactive, einer der global führenden Entwickler von innovativen VR (Virtual Reality) -Lösungen, hat heute auf der Laval Virtual 2022, der weltweit wichtigsten Messe für Virtual Reality, für einen Paukenschlag gesorgt: Ab sofort wird das Unternehmen, das weltweit führend bei B2B-VR-Lösungen ist, in sechs ausgewählten europäischen Märkten auch ein Standalone VR-Headset für Consumer und Gamer anbieten. Start ist in Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden. Weitere europäische Märkte (z.B. UK ab Juni) werden im Monatsrhythmus folgen. In Asien ist Pico bereits der führende Anbieter von VR Headsets für Consumer in China und wird das Beta-Programm auf neue Märkte wie Japan und Korea ausweiten. In der ersten Welle richtet sich Pico Interactive mit einer streng limitierten Anzahl von Neo 3 Link Headsets an VR-Fans und Gamer, die an einem in der Tech-Industrie einzigartigen Beta-Programm teilnehmen können: Die Erfahrungen und das Feedback der Beta-Tester fließen im engen Dialog mit Pico in die Entwicklung eines neuen VR Consumer Headsets ein. Die Nutzer werden Zugang zu den meisten VR-kompatiblen Titeln auf SteamVR und zu über 200 6 DoF (Degrees of Freedom - Freiheitsgrade) VR-Apps im Pico Store haben. Zu den beliebtesten 6DoF-Spielen im Pico Store gehören derzeit SUPERHOT VR, Puzzle Places, After the Fall, Walkabout Mini Golf, Elven Table Tennis und Demeo.Pico Interactive geht bei der Einführung seiner neuen VR-Produkte für Verbraucher in Europa einen neuen Weg und öffnet die Produktentwicklung für eine kleine Gemeinschaft von sehr engagierten Enthusiasten. Seit den frühen Jahren der VR, als Kickstarter-Projekte und Meet-ups die Innovation vorantrieben, hat kein VR-Hersteller mehr direktes Feedback zur Entwicklung seiner Plattform eingeholt. Leland Hedges, General Manager von Pico Interactive in Europa, erklärt: „Wir VR in Europa mit lokalen Inhalten und einzigartigen Unterhaltungserlebnissen demokratisieren. Pico wird die Freude an Entdeckungen und gute Laune in die VR bringen, indem es eine offenere und abenteuerlichere Plattform für Kreative, Entwickler und VR-Fans ist. Wenn du ein echter Überzeugungstäter bist und ein Stück VR-Geschichte mitgestalten willst, dann mach mit beim Pico-Beta-Programm."Limitierte Verfügbarkeit und Pre-Orders ab 15. April über die Online Partner Bestware.com, XRShop, VRexpert, Matts digital und SystemActive (einen Monat später)Die Verfügbarkeit der Neo 3 Link für die Beta-Community ist streng limitiert, pro Person kann nur ein VR-Headset erworben werden. Die Vorbestellungen beginnen am 15. April und laufen bis zum 23. Mai (sofern internationale Logistik und Lieferketten nicht gestört werden). Sobald der Verkauf beginnt, werden die limitierten Stückzahlen ausgeliefert, bis die Vorräte aufgebraucht sind. Anfang Juni startet der Verkauf in Großbritannien über den Exklusiv-Partner SystemActive.2-in-1 VR: Grenzenlos spielen - das Beste aus PC VR & All-in-One HeadsetDie Pico Neo 3 Link, soeben vom SZ-Institut und Statista mit dem prestigeträchtigen "Deutschland Favorit" ausgezeichnet, basiert auf der Qualcomm Snapdragon XR2 Plattform und bietet eine in der VR-Branche einzigartige Rechenleistung für Standalone-VR-Headsets. Mit 6 GB RAM, 256 GB Onboard-Speicher und einem 5,5-Zoll-SFR-TFT-Display mit einer Auflösung von 3.664 x 1.920 Pixeln, 773 PPI und einer Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz liefern die neuen 6DoF-Headsets ein nahtloses VR-Erlebnis auch bei rechenintensiven Spielen und Apps.Die DisplayPort-Ausgangsfunktion der Link ermöglicht die Darstellung von VR-Inhalten auf einem Monitor oder Fernseher mit einem entsprechenden USB-zu-HDMI- oder DisplayPort-Adapter - das DP-Kabel ist im Lieferumfang von Apollo enthalten. Darüber hinaus bietet Apollo hervorragende Konnektivität über Wi-Fi 6 und kabelloses PC-basiertes VR-Streaming sowie den NVIDIA Direct Mode für die Wiedergabe von PC-VR-Inhalten auf dem Link über ein DisplayPort-Kabel. Da die Hygienesicherheit an erster Stelle steht, lässt sich das austauschbare PU-Facepad mit Antifouling-Beschichtung leicht reinigen und sterilisieren.Überragende optische PräzisionDie Pico Neo 3 Link bietet eine verbesserte Genauigkeit und Latenzzeit dank der 6DoF-Controller, die 32 optische Tracking-Sensoren für die Positionierung in komplexen Umgebungen verwenden. In Kombination mit vier Weitwinkelkameras, die dem Headset eine millimetergenaue Positionierung und Verfolgung ermöglichen, kann eine stabile Verfolgung auch in Umgebungen mit geringer Textur und hellen oder dunklen Einstellungen erreicht werden. Das Tasten-Layout erleichtert den Umstieg von anderen VR-HMDs auf Link, da Gamer sich an ihre beliebten Tastenanordnungen halten können und sich nicht umstellen müssen.Preise und VerfügbarkeitDie Pico Neo 3 Link ist exklusiv bei folgenden Vertriebspartnern für eine UVP von 449.- EURO (inklusive MwSt.) bzw. 399.- GBP (inkl. MwSt.) erhältlich und kann ab 15.4.2022 vorbestellt werden:Deutschland: https://bestware.com/de/pico-neo-3-link.htmlhttps://bestware.com/en/pico-neo-3-link.html (EN)Frankreich: http://www.matts-digital.com/pico-neo-3-link-c2x37486559http://www.matts-digital.com/pico-neo-3-link-c2x37486559Spanien https://xrshop.invelon.com/collections/pico-vr/products/pico-neo-3-link-gafas-de-realidad-virtualNiederlande https://vr-expert.nl/consumer/product/pico-neo-3-link/ (https://vr-expert.nl/consumer/product/pico-neo-3-link/)https://vr-expert.de/consumer/product/pico-neo-3-link/https://vr-experts.fr/consumer/product/pico-neo-3-link/UK: https://systemactive.co.uk/pico-neo3-linkHochauflösendes Bildmaterial: Link (https://havanaorange.wetransfer.com/downloads/fc0fc6ebb5d486744fbbac72fa84630120220412101734/61ca91e5d1f2a32fcc52b1a90225aee920220412101735/c09546)Über Pico InteractivePico Interactive konzentriert sich auf innovative VR- und AR-Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, das Beste in VR und Interactive Computer-Generated Imagery (CGI) zu erstellen und zu erleben. Über Pico InteractivePico Interactive konzentriert sich auf innovative VR- und AR-Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, das Beste in VR und Interactive Computer-Generated Imagery (CGI) zu erstellen und zu erleben. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa, China und Japan fokussiert sich Pico Interactive auf die Erstellung erstaunlicher VR-Plattformen für jede Anwendung und baut auf dem Prinzip "User First Design" auf.Weitere Informationen unter www.pico-interactive.com.