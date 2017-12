Premiere! Matthias Killing moderiert die Live-Ziehung der Deutschen Weihnachtslotterie am 26.12. um 19:40 Uhr in SAT.1. / Lose als perfektes Last-Minute-Geschenk / Jetzt noch mitmachen und Gutes tun (FOTO)

Köln (ots) -Der Countdown läuft. Noch vier Tage, dann werden in Deutschlanderstmals auch die Gewinner der Deutschen Weihnachtslotterie live imTV gezogen. Matthias Killing moderiert am zweiten Weihnachtsfeiertagdie Live-Ziehung ab 19:40 Uhr in SAT.1. Und dabei gibt es nicht deneinen Gewinner, der viele Millionen Euro gewinnt! Das Besondere derWeihnachtslotterie ist, dass es viele Gewinner gibt, die jeweils300.000 Euro gewinnen. Nach dem spanischen Vorbild "El Gordo"veranstaltet die in Köln ansässige Navidad-Foundation gGmbH dieDeutsche Weihnachtslotterie. Im Gegensatz zur spanischen Lotteriehandelt es sich bei der Deutschen Weihnachtslotterie um eineSpendenlotterie.Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, schenkt seinen Liebsten einLos der Deutschen Weihnachtslotterie! Das perfekteLast-Minute-Geschenk. Und wer weiss, vielleicht wird aus einem Losder Hauptgewinn: Auf jeden Fall unterstützt jeder Käufer aber diePartner-Stiftungen der Deutschen Weihnachtslotterie, wie die DeutscheKinder - und Jugendstiftung, die Stiftung Lesen, die Lukas PodolskiStiftung und die Laureus Sport for Good Foundation Deutschland. Dasheißt: Jedes Los unterstützt gemeinnützige Zwecke aus den BereichenKinder- und Jugendförderung sowie Sport und Bildung!Lose für die Deutsche Weihnachtslotterie gibt es noch bis26.Dezember, 14 Uhr über die Vertriebspartner www.golotto.de,www.deutsche-weihnachtslotterie.de, www.lotto24.de.Sendehinweis:Die Live-Ziehung der Deutschen Weihnachtslotterie26. Dezember 2017 um 19:40 UhrModeriert von Matthias KillingWeitere Informationen: http://www.navidad-foundation.orgÜber Navidad-Foundation gGmbHDie Navidad-Foundation gGmbH mit Sitz in Köln verfolgtausschließlich gemeinnützige Zwecke, hauptsächlich zur Förderung vonKindern, jungen Menschen und der Altenhilfe. Außerdem stehen Sport,Wissenschaft, Bildung und Forschung im Mittelpunkt. Ihren Zweckverfolgt die Navidad- Foundation gGmbH mit Hilfe der Veranstaltungvon sogenannten Soziallotterien. Eine davon ist die DeutscheWeihnachtslotterie. Hierzu verfügt die Navidad-Foundation gGmbH übereine deutschlandweite Veranstalterlizenz auf Basis des 3. Abschnittsdes Glücksspielstaatsvertrags §§ 12-17. Die gemeinnützigeNavidad-Foundation gGmbH hat die staatliche Lizenz zur Durchführungder Deutschen Weihnachtslotterie am 18.07.2016 vom Ministerium derFinanzen Rheinland-Pfalz erhalten und verpflichtet sich dieZweckerträge gemeinnützig zu spenden.Pressekontakt:Antje BurdaTel.: 089 8906491-11Mobil 0170 7779012E-Mail ab@burda-fink.deOriginal-Content von: Navidad-Foundation, übermittelt durch news aktuell