Hannover (ots) - Mit über 200 Teilnehmern hat am 26. April 2018der erste Kongress des "Länger besser leben."-Institutes in der HDIArena in Hannover stattgefunden. Das Institut ist eine Kooperationder Universität Bremen und der Krankenkasse BKK24 zur Förderung vonPrävention und Gesundheit.Zentrales Kongressthema war die Stärkung der Prävention als 4.Säule im Gesundheitssystem - neben der Behandlung, der Rehabilitationund der Pflege. Es ging zudem um die Evaluation bisheriger Maßnahmen,die Entwicklung neuer Konzepte und einen verbessertenErgebnistransfer.Nach der Begrüßung durch Prof. Dr. Gerd Glaeske, demwissenschaftlichen Leiter des "Länger besser leben."-Institutes unddem Vorstand der BKK24, Friedrich Schütte startete die Veranstaltungmit einer sportbezogenen Unterhaltung. Beteiligt daran waren diebeiden "Länger besser leben."-Botschafter Andreas Kuhnt und JessicaBlume sowie Martin Kind, der Präsident von Hannover 96.In der Folge referierten im wissenschaftlichen Teil Prof. Dr.Detlef Kuhlmann, Leibniz Universität Hannover, zum Sporttreiben inpädagogischer Perspektive. Prof. Dr. Bärbel-Maria Kurth, RobertKoch-Institut, Berlin, thematisierte die stark ansteigendenVolkskrankheiten Adipositas und Diabetes aus epidemiologischer,Public und Global Health Perspektive. Auch Prof. Dr. Hans Hauner, TUMünchen, sah Diabetes als eine wachsende Zukunftsherausforderung undverlangte mehr Einflussnahme der Bundesregierung. Die Einführungeiner Zuckersteuer könne in diesem Zusammenhang ein wichtiger undrichtiger Schritt sein.Zusammenhangsaspekte zwischen Geschlecht und gesundheitsrelevantemVerhalten von Frauen und Männern waren Diskussionspunkte desStreitgesprächs zwischen Prof. Dr. Petra Kolip, Universität Bielefeldund Thomas Altgeld, Landesvereinigung für Gesundheit.Gesellschaftlich forderten sie eine geschlechtergerechte Anspracheund die Förderung von Geschlechtergerechtigkeit. Um die Verminderungsozial bedingter Ungleichheit von Gesundheits- und Lebenschancensowie die Wichtigkeit der Einbeziehung unterstützender und hemmenderBedingungen bei geplanten Interventionen, ging es bei Prof. Dr. RolfRosenbrock, Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege.Abschließend betonte Prof. Gerd Glaeske die wirkungsvolleStrategie, Prävention und Gesundheitsförderung zu verbinden,Gesundheitspotenziale der Bevölkerung auszuschöpfen und einen Beitragzum Abbau gesundheitlicher Ungleichheit zu leisten. In diesem Sinnesei das "Länger besser leben."-Programm der BKK24 dafür eingelungenes Beispiel. Ein Folgekongress im kommenden Jahr wird an diePräventionsthematik anknüpfen.