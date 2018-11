Erfurt (ots) - Basierend auf dem Kinderbuch von Batsheva Daganerzählt der Kurzfilm "Chika, die Hündin im Ghetto" (ZDF) kindgerechtdie Geschichte einer wahren Begebenheit in einem jüdischen Ghetto zurZeit des Zweiten Weltkrieges. Das Medienmagazin "Timster"(KiKA/rbb/NDR) begleitet mit einer Sondersendung die Premiere desvielfach ausgezeichneten Kurzfilms, den KiKA am 10. November um 15:30Uhr zeigt.Der fünfjährige Mikasch lebt mit seinen Eltern im Ghetto. Seinekleine Hündin Chika hilft ihm, sich trotz der Bedrohungen des ZweitenWeltkrieges und der Judenverfolgung als Kind zu entfalten. Als imletzten Kriegsjahr alle Hunde von den deutschen Besatzern eingezogenwerden, muss sich auch Mikasch von Chika trennen. Der Deportationentkommen Mikasch und seine Eltern in einem Versteck. Die Sehnsuchtnach Chika und der Glaube daran, sie eines Tages wiederzusehen,lassen Mikasch die schwere Zeit im Versteck überstehen. Die beidenfinden nach Kriegsende tatsächlich wieder zueinander.Der 15-minütige Kurzfilm im Puppenstopptrickverfahren wurde aufüber 80 Filmfestivals weltweit gezeigt und hat bereits über 30 Preisegewonnen. Die Filmbewertungsstelle hat ihm das Prädikat "besonderswertvoll" verliehen. Ganz bewusst behandeln die Geschichte und derFilm "Chika, die Hündin im Ghetto" die Verbrechen desNationalsozialismus. Die Buchautorin und Kinderpsychologin BatshevaDagan ist Shoa-Überlebende und reist noch immer regelmäßig nachDeutschland, um vor allem mit Kindern über ihre Erlebnisse zu reden.Sie selbst kommt auch im Prolog des Films zu Wort.Das Medienmagazin "Timster" (KiKA/rbb/NDR) führt vorab um 15:25Uhr in das Thema ein. Moderator Tim Gailus begibt sich für das"Timster"-Spezial mit Kindern aus der Jüdischen TraditionsschuleBerlin auf Spurensuche. Nach der Premiere des Kurzfilms werdenthematisch weiterführend um 15:45 Uhr beim "Timster"-Buchtipp "Flügelaus Papier" von Marcin Szczygielski, das Hörbuch zum Kurzfilm "Chika,die Hündin aus dem Ghetto" sowie die DVD "Lauf Junge Lauf" (2013,Regie: Oscarpreisträger Pepe Dankquart) vorgestellt.Zu sehen ist "Chika, die Hündin im Ghetto" am 10. November um15:30 Uhr bei KiKA. Darüber hinaus ist der Kurzfilm nach Ausstrahlungim KiKA-Player abrufbar. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sindKatrin Pilz und Irene Wellershoff. Verantwortliche Redakteurin fürdas "Timster"-Spezial vom rbb ist Anke Sperl.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de.Registrierte Nutzer finden den Kurzfilm im Bereich "Presse Plus"vorab zur Ansicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell