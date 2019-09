Premiere: Käfer unter Strom (FOTO)

Wolfsburg (ots) -- Volkswagen Group Components liefert kompletten E-Antrieb fürhistorische Käfer- Konzept ermöglicht Elektrifizierung verschiedener historischerFahrzeuge- Maßgeschneiderter Umbau wird von Partnerfirma eClassicsumgesetztVolkswagen Group Components zeigt gemeinsam mit PartnerfirmaeClassics ein ganzheitliches Konzept zur nachträglichenElektrifizierung historischer Volkswagen Käfer. Für die Umrüstungkommen dabei ausschließlich aufeinander abgestimmte Neuteile aus derSerienfertigung der Volkswagen Group Components zum Einsatz. DerE-Antrieb, das 1-Gang-Getriebe und das Batteriesystem basieren aufdem neuen VW e-up!*). Der Umbau der historischen Käfer erfolgt durchden Spezialisten eClassics. Seine Premiere feiert eine seriennaheStudie des e-Käfer auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA)in Frankfurt."Der elektrifizierte Käfer verbindet die Faszination unsererOldtimer mit der Mobilität von morgen. Unter der Motorhaube steckeninnovative E-Komponenten der Volkswagen Konzern Komponente, mit denenwir historische Bestandsfahrzeuge elektrisch emotional aufladen",erläutert Thomas Schmall, Vorstandsvorsitzender Volkswagen GroupComponents. "Gleichzeitig ermöglichen wir Käfer-Besitzern damit eineprofessionelle Umrüstlösung mit Serienteilen in höchster Qualität."Neuer VW e-up! als technische BasisDie technische Basis für die Umrüstung liefern die erprobtenSerienteile des neuen e-up! von Volkswagen. Hergestellt werden sie anden Produktionsstandorten der Volkswagen Group Components. So kommender E-Motor und das 1-Gang-Getriebe aus Kassel, während dieBatteriesystem-Komponenten aus Braunschweig zugeliefert werden.Die Komponenten aus Kassel und Braunschweig bilden im e-Käfer eineantriebstechnische Allianz, bei der der E-Motor in derLeistungsspitze 60°kW / 82°PS erreicht. Das Batteriesystem ist imWagenboden verbaut und besteht aus bis zu 14 Modulen mit jeweils 2,6kWh Kapazität. Zusammengenommen liefern die Module derLithium-Ionen-Batterie einen Energiegehalt von bis zu 36,8 kWh. Diehöhere Leistung und das durch die Elektrifizierungsumfänge erhöhteGewicht bedingen eine Anpassung und Verstärkung von Fahrwerk undBremsen. Trotz des neuen Gesamtgewichts von 1.280 kg beschleunigt derunter Strom gesetzte Käfer in nur knapp vier Sekunden auf 50 km/h undgut acht Sekunden auf 80 km/h. Die Reichweite des bis zu 150 km/hschnellen e-Käfer beträgt über 200 km - eine ausreichende Distanz füreinen entspannten Ausflug mit dem elektrifizierten Oldtimer. Undsollte dem e-Käfer unterwegs doch der Strom ausgehen, ermöglichen dieverbauten Großserienkomponenten CCS-Schnellladen. So lässt sich inrund einer Stunde Energie für mehr als 150 weitere Kilometer ime-Käfer speichern.Konzept auf andere historische Fahrzeuge übertragbarGrundsätzlich ist auf Basis dieses Konzepts auch einenachträgliche Elektrifizierung weiterer historischer Fahrzeugemöglich. Schmall: "Gemeinsam arbeiten wir bereits daran, diePlattform für den Bulli vorzubereiten. Auch der 356er Porsche ist alse-Version denkbar." Nachgedacht wird zudem über den Einsatz desModularen E-Antriebs Baukasten (MEB). Hierbei eröffnen sich vor allemweitere Perspektiven mit Blick auf Leistung und Reichweite.Umbau erfolgt durch spezialisierte PartnerfirmaWährend die Volkswagen Group Components die Serienteile desE-Antriebs und das Batteriesystem liefert, erfolgt die eigentlicheUmrüstung des Käfers bei der Partnerfirma eClassics aus Renningen beiStuttgart. In die Realisierung des elektrifizierten Käfers ist vielKnow-how geflossen. Die Volkswagen Group Components hat hierbei vielErfahrung ihrer spezialisierten Mitarbeiter eingebracht und stand demUnternehmen eClassics beratend zur Seite. "Es macht uns stolz, dasswir dieses Projekt gemeinsam mit Volkswagen Group Components auf dieRäder gestellt haben. Und wir freuen uns, schon bald viele e-Käferauf den Straßen zu sehen", ergänzen die beiden GeschäftsführereClassics GmbH & Co KG, Dennis Murschel und Martin Acevedo.*) Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.Hinweis für Redaktionen: Zahlreiche weitere Bilder finden Sieunter www.volkswagen-newsroom.comÜber die Volkswagen Konzern Komponente.Die Volkswagen Konzern Komponente verantwortet als unternehmerischeigenständige Geschäftseinheit unter dem Dach der Volkswagen AG dieEntwicklung und Fertigung strategischer Komponenten für diefahrzeugproduzierenden Marken des Konzerns. In fünf GeschäftsfeldernMotor und Gießerei, Getriebe und E-Antrieb, Fahrwerk, Sitze undE-Mobilität arbeiten 80.000 Mitarbeiter in weltweit über 60 Werken an47 Produktionsstandorten. Sie entwickeln und fertigenFahrzeugkomponenten, gestalten Zukunftsthemen wie Ladeinfrastrukturoder Batterierecycling - und leisten so einen entscheidendenWertbeitrag für den Volkswagen Konzern, seine Marken und Produkte.Vorstandsvorsitzender der Konzern Komponente ist Thomas Schmall.