Premiere im DFB-Pokal: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach Das Erste überträgt das Topspiel live am 30. Oktober 2019, ab 20:15 Uhr

München (ots) - Zweimal trafen Vize-Meister Borussia Dortmund undEuropa-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach bisher im DFB-Pokalaufeinander, aber noch nie in Dortmund. Das Erste präsentiert dasTopsspiel der zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde am Mittwoch, 30. Oktober2019, ab 20:15 Uhr. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Anschließend werden inder "Sportschau" Zusammenfassungen der anderen Mittwochsspielegezeigt, u. a. vom Aufeinandertreffen der beiden Bundesligisten VfLWolfsburg und RB Leipzig. Die ersten Begegnungen um das Erreichen derdritten DFB-Pokal-Runde finden am Dienstag, 29. Oktober 2019 statt.Die Höhepunkte fasst die "Sportschau" ab 22:00 Uhr zusammen.Pressekontakt:Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 42896, E-Mail: sekretariat-presse@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell