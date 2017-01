Premiere der CeMAT CANADA - Deutsche Messe veranstaltet erstmals Industriemessen in Kanada (FOTO)

Hannover/Toronto (ots) -Vom 25. bis zum 28. September 2017 feiert die CeMAT CANADAPremiere in Toronto. Gemeinsam mit vier weiteren Industriethemen ausdem Portfolio der HANNOVER MESSE wird sie parallel zur kanadischenMetallbearbeitungsmesse CMTS (Canadian Manufacturing Technology Show)organisiert. Veranstaltungsort ist das International Centre inMississauga, Ontario, in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Toronto.Ontario ist der Hauptsitz der kanadischen Automobilindustrie. FiatChrysler, Ford und General Motors produzieren an sechs Standorten inder Provinz überwiegend für den US-Markt sowie für den Export.Daneben unterhalten zahlreiche Zulieferer eigene Produktionsstättenin Ontario.Die CMTS wird alle zwei Jahre mit 700 Ausstellern und 9 000Besuchern ausgerichtet. Gezeigt werden Innovationen aus den BereichenWerkzeugmaschinen, Fertigungsmittel, Umformtechnik sowie hochentwickelte Fertigungsanwendungen. Organisiert wird die Messe vomSME, einem kanadischen Industrieverband. Aus dem Portfolio derHANNOVER MESSE kommen die Bereiche Industrial Automation, Antriebs-und Fluidtechnik, Drucklufttechnik sowie Teile- undOberflächenreinigung hinzu."Mit unseren Messen ergänzen wir die Themen der CMTS in idealerWeise. Wir bieten unseren Kunden eine erstklassige Möglichkeit, um inden kanadischen Markt einzusteigen und werden gemeinsam mit dem SMEdie führende Industriemesse in Kanada veranstalten", sagt KristerSandvoss, Global Director CeMAT bei der Deutschen Messe AG.Über die CeMATMit den CeMAT-Veranstaltungen bietet die Deutsche Messe derIntralogistikbranche in den wichtigsten Märkten dieser Weltausgezeichnete Messeplattformen, um ihre Produkte und Innovationendem Publikum in den jeweiligen Ländern und Regionen zu präsentieren.Sie alle sind Ableger der CeMAT in Hannover, der weltweitbedeutendsten Messe für Intralogistik und Supply Chain Management.Sie wird alle zwei Jahre ausgerichtet, das nächste Mal vom 23. biszum 27. April 2018 parallel zur HANNOVER MESSE. Ob innovative undenergiesparende Gabelstapler und Flurförderzeuge, komplexe vollautomatisierte Förderanlagen, Regal- und Lagersysteme oder neuesteSystemsteuerungen und Entwicklungen rund um Logistics IT - auf derCeMAT in Hannover sind alle Bereiche der Intralogistik vertreten.Krane, Hebezeuge und Hubarbeitsbühnen sowie Auto-ID-Systeme,Roboterlogistik und Verpackungstechnik für die Intralogistik rundendas Bild ab.Ansprechpartnerin für die Redaktion:Brigitte MahnkenTel.: +49 511 89-31024E-Mail: brigitte.mahnken@messe.deWeitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter:www.cemat.de/presseserviceOriginal-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell