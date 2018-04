Hamburg (ots) - Roter Teppich für den Animationsfilm "Another Dayof Life" beim 71. Filmfestival von Cannes (8. bis 19. Mai 2018):Gezeigt wird das Animationsdrama von Raúl de la Fuente & Damian Nenowin der "Official Selection out of Competition - Special Screening",also außerhalb des Wettbewerbs. Ulrike Dotzer, Leiterin der AbteilungARTE im NDR: "Das ist eine tolle Auszeichnung für diesen innovativenund mutigen Film. Er bildet ein wichtiges Kapitel aus dem Leben desberühmten polnischen Reporters Ryszard Kapuscinski ab." Erzählt wirddie Geschichte seiner dreimonatigen Reise durch das kriegszerstörteAngola, die ihn für immer verändern wird.Der Film basiert lose auf Motiven des gleichnamigen Romans, in demKapuscinski seine Erfahrungen während des Bürgerkriegs verarbeitethat. Zugleich ist er eine Hommage an den Starjournalisten, der damalsals letzter Berichterstatter in Angola unterwegs war. Der Filmerweckt Menschen wieder zum Leben, die in einem vergessenen Konfliktkämpften, der phasenweise ein Stellvertreterkrieg zwischen der UdSSRund der USA war. Dem Regisseur gelingt es, die Charaktere sehrmodern, elegant und zugleich lebendig zu zeichnen. Am Modell vonSchauspielern wurden die Figuren entworfen und in derAnimationsfabrik in Hamburg-Altona in Szene gesetzt. Auf dem 20.Cartoon Movie, dem Branchentreff der europäischenAnimationsfilmindustrie, wurde "Another Day of Life" bereits mit dem"Cartoon Movie's Producer of the Year Award" geehrt.Der Film ist eine Produktion von Platige Films (Polen) und KanakiFilms (Spanien), als Koproduzenten waren Walking the Dog (Belgien)und aus Deutschland Wüste Film und Animationsfabrik beteiligt. DieProduktion entstand in Zusammenarbeit mit NDR/ARTE und wurde von derFilmförderung Hamburg Schleswig-Holstein gefördert.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PleßmannTel: 040-4156-2333http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell