Unterföhring (ots) -- Erste deutsche Sport-Comedy-Show ab 13. März, immer montags um20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 mit Moderator Frank Buschmann- Gäste der Premierenshow: Stefan Effenberg, Stefan Kretzschmar,Jessica Kastrop, Panagiota Petridou, Peter Neururer und MatzeKnop- Frank Buschmann: "'Eine Liga für sich' ist ein Format, dasSportverrückte und Menschen, die gerne lachen, ansprechen wird"- Bildmaterial zur ersten Sendung: https://we.tl/mmUdrJ6IRq8. März 2017 - Die erste deutsche Sport-Comedy-Show feiert auf Sky1 ihre Premiere. Moderator Frank "Buschi" Buschmann begrüßt in derAuftaktshow von "Eine Liga für sich" sportliche Hochkaräter: DieZuschauer erwartet ein knallharter Kampf der zwei Promi-Teams unterFührung der Kapitäne Stefan Kretzschmar und Stefan Effenberg. DieTeammitglieder Panagiota Petridou, Jessica Kastrop, Peter Neururerund Matze Knop erwarten in der ersten Sport-Comedy-Show Deutschlandswitzige Fragen und jeder Menge sportlich-verrückte Aufgaben. "EineLiga für sich" ist ab 13. März immer montags um 20.15 Uhr exklusivauf Sky 1 sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zu sehen.Die Wiederholung läuft freitags um 21:55 Uhr auf Sky 1 und ab 20.März montags um 22.30 Uhr nach dem Montagsspiel auf Sky SportBundesliga 1 HD.Und das passiert kommenden Montag: In drei Runden beantworten diePromiteams verrückte Fragen zu den begehrtesten Autogrammkarten vonSportlern, dem längsten Torjubel sowie Vierbeinern und Tattoosbekannter Fußballer. Dabei wird viel diskutiert, kräftig ausgeteiltund heftig debattiert. Im großen Finale müssen die Teamkapitäne"Effe" und "Kretzsche" Mann gegen Mann ins Surf-Battle, während ihreMitstreiter nochmal Grips beweisen müssen. Sky Moderatorin JessicaKastrop konstatiert bereits während der Show: "Ich habe amintellektuellen Niveau dieser Sendung nie gezweifelt."Frank Buschmann: "Ich bin eine Frohnatur und lache gerne und oft.Deswegen macht mir 'Eine Liga für sich' auch so viel Spaß. Außerdementwickeln die Kandidaten wie Stefan Effenberg und Kretzsche währendder Show jede Menge Ehrgeiz. Ab Montag entscheiden dann dieZuschauer, ob sie die in Deutschland einmalige Mischung aus Quiz,Sport, Wettbewerb und vor allem jeder Menge Spaß genauso mögen wieich. Ich bin da guter Dinge!"Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei SkyDeutschland: "Frank Buschmann verbindet auf einmalige Art und WeiseSport mit Unterhaltung. Sky und Buschi - das passt einfach! Deswegenfreuen wir uns sehr, ihn als neues Gesicht unseresEntertainmentsenders Sky 1 zu begrüßen."Mehr zu "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette":Moderator Frank Buschmann lässt in jeder wöchentlichen Ausgabezwei Teams, bestehend aus jeweils drei Prominenten gegeneinanderantreten. In verschiedenen Spielrunden müssen die Gäste nicht nur ihrsportliches Wissen, sondern auch bei körperlichen Herausforderungenihr Geschick unter Beweis stellen. Pro gewonnener Runde werden Punktevergeben. Im großen Finale der Show muss jeweils ein Team-Mitgliedeine strapaziöse Aufgabe absolvieren, während die beiden anderenTeam-Mitglieder Fragen beantworten. Am Ende siegt die Mannschaft mitden meisten Punkten. Die 50-minütige Show verbindet wie kein anderesFormat im deutschen Fernsehen Sport, Comedy und Entertainment und dasnicht nur für sportinteressierte Zuschauer. Das britische Original "ALeague of Their Own" mit Moderator James Corden, bekannt aus der"Late Late Show" und "Carpool Karaoke", läuft in Großbritannien seit2010 überaus erfolgreich ebenfalls auf Sky 1.Über Sky 1:Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreicheinen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebensounterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformatenund Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Showsund Serien als auch aus großartigen internationalenSerienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SDals Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HDist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungensind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich undräumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kundenin fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immerund wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).Pressekontakt:Stephanie SchlayerConsumer CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandInstagram: SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell