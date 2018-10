Premiere in Berlin: Jürgen Drews stellt seinen Thronfolger vor (FOTO)

Berlin / Düsseldorf (ots) -- Jürgen Drews präsentiert lustigen Kurzfilm über den neuen Königvon Mallorca- Hinter dem Video steht der digitale Versicherungsabieter nexible- Das Video ist online unter: www.nexible.deDer neue König von Mallorca ist gefunden! Jürgen Drews (73 Jahre)präsentierte am Dienstagabend in Berlin einen Kurzfilm, in dem er dieKrone an seinen Thronfolger übergibt. Das Video ist online unter:www.nexible.deBei bester Laune beweist der Musiker und Entertainer, dass er sichvon seiner Krankheit im September wieder vollständig erholt hat undüber jede Menge Humor und Selbstironie verfügt."Ich bin begeistert von dem Film und der Dreh hat mir sehr vielSpaß gemacht", erklärt Jürgen Drews. "Die Geschichte ist natürlichmit einem Augenzwinkern zu betrachten. Ich werde der Bühne nochweiter erhalten bleiben!"Der Kurzfilm ist von einer beliebten Fantasy-Serie inspiriert undweist zahlreiche popkulturelle Referenzen auf. Drews, auch bekanntals der "König von Mallorca", sucht in dem Clip einen Nachfolger fürseine Position und wird in einem dunklen, mysteriösen Fabelwesen ohneStimme fündig. Sein Thronfolger rockt mit dem Coaching von Drewsjegliche Partys am Ballermann und steigt zum neuen Star der Szeneauf. Doch es zeigt sich schnell, das Leben an der Spitz ist nichtimmer so einfach, wie es aussieht.Hinter dem Video steht der digitale Versicherungsanbieter nexible.Das Unternehmen ist seit einem Jahr am Markt und bietet eineAutoversicherung, bei der Tarife so individuell, flexibel undtransparent sind, dass Kunden sich so wenig, wie möglich mit ihrerVersicherung beschäftigen müssen. Aus diesem Grund hat auch der Filmso wenig, wie möglich mit Versicherung zu tun.Für den CEO von nexible, John-Paul Pieper, ist das eine wichtigeBotschaft: "Von seiner Versicherung erwartet man einen fairen Preisund im Fall der Fälle den besten Schutz. Darüber hinaus möchte mansich so wenig, wie möglich damit beschäftigen und lieber Zeit für dennächsten Serien-Marathon haben."Umfangreiches Presse-Material zu nexible, dem Video, der Premiereund den Dreharbeiten: www.bit.ly/nexible-PresseWeitere Informationen unter: www.nexible.dePressekontakt:Kruger Media - Brand CommunicationsSteffen Klüversteffen.kluever@kruger-media.de030 - 306454824Original-Content von: nexible GmbH, übermittelt durch news aktuell