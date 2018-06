Premiere im Bankenverband NRW: Finanzierungsportal COMPEON wird als erstes Fintech Mitglied

Düsseldorf (ots) - COMPEON, das Finanzportal für den Mittelstand,ist das erste Fintech-Unternehmen, das als Mitglied im BankenverbandNordrhein-Westfalen aufgenommen wird. "Wir freuen uns sehr, denndiese Aufnahme verdeutlicht doch gleich zweierlei: Zum einen belegtsie, dass Fintechs grundsätzlich an Relevanz signifikant zugenommenhaben", erklärt Dr. Nico Peters, geschäftsführender Gesellschafterder COMPEON GmbH. "Zum anderen unterstreicht diese Maßnahme, dassspeziell COMPEON eine besondere Position innerhalb dieser Brancheinnehat - in einem Bundesland, das bundesweit Spitzenreiter beiExistenzgründungen ist, kommt das einem kleinen Ritterschlag gleich."Er sieht die Aufnahme auch als Konsequenz aus derGeschäftsentwicklung seines Unternehmens: "COMPEON hat allein imersten Quartal dieses Jahres 100 Millionen Euro an Kreditenvermittelt - allein das zeigt, dass wir uns auf Augenhöhe mit großenSparkassen befinden", so Dr. Nico Peters weiter.Dr. Andre Carls, Vorsitzender des Bankenverbands NRW: "DigitalesBanking ist keine Erfindung der Fintechs: Dass Banken dem digitalenWandel nicht gewachsen wären und ihnen von Fintechs der Rangabgelaufen würde, wie noch vor einiger Zeit orakelt, ist längstüberholt. Banken und Fintechs gleichermaßen haben vielmehrrealisiert, dass sie keine Wettbewerber sind, sondern voneinanderlernen und gemeinsam gewinnen können. Fintechs helfen Banken bei derDigitalisierung und Modernisierung, dafür profitieren Fintechs vonder Expertise der Banken bei Kundenbeziehungen und Regulierung.Insofern war die Aufnahme eines Fintechs in den Verband letztlich nureine Frage der Zeit."In NRW ist eine Gast-Mitgliedschaft im Bankenverband seit kurzemfür Marktteilnehmer außerhalb des privaten Bankenkreises und damitauch für Fintechs möglich. Bislang waren sie bereits mit dem ForumDigital Banking als außerordentliche Mitglieder im Bundesverbanddeutscher Banken vernetzt. "Die Finanzcommunity ist in NRW sehrlebendig, den Austausch wollen wir weiter vertiefen. DerWirtschaftsstandort NRW braucht einen starken Finanzplatz, der mitInnovationen die Unternehmen bei der Digitalisierung begleiten kann.Die Nähe zu den Kunden ist dabei ein entscheidendes Kriterium",erläutert Dr. Andre Carls. Inzwischen kämen sogar manche in Berlingegründeten Fintechs mit Niederlassungen nach NRW, um weiter wachsenzu können.Pressekontakt:Hannes DienelManager Corporate CommunicationsTel.: +49 160 966 149 12Fax: +49 211 97 5317 77E-Mail: hdienel@compeon.deWeb: www.compeon.deOriginal-Content von: COMPEON GmbH, übermittelt durch news aktuell