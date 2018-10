Erfurt (ots) -"Alles neu für Lina" (KiKA) ist die neue Realserie bei KiKA in der"KiKANiNCHEN"-Vorschulstrecke. In der Mini-Serie wird die Alltagsweltvon Vorschüler*innen möglichst authentisch aufgegriffen. So entstehenGeschichten mit großem Identifikationspotenzial für die jungenZuschauer*innen. Ab 18. Oktober um 9:25 Uhr werden die acht Folgenmit einer Länge von jeweils acht Minuten montags bis freitags beiKiKA ausgestrahlt.Die siebenjährige Lina (Ellis Drews) zieht mit ihren Eltern nachBerlin, weil ihre Mutter Susanne (Kirstin Warnke) eine neue Arbeithat. Bis die Schule wieder losgeht, kümmert sich ihr Vater Georg(Christian Martin Schäfer) um sie. Er ist Buchillustrator und seiteinem Unfall auf den Rollstuhl angewiesen. Von der neuen Stadt istLina am Anfang wenig begeistert. Mit der gleichaltrigen Miray (ZaraRachel Schöneck) gibt es gleich Zoff, weil sie nicht möchte, dassLina ihr Stelzenhaus im Hof betritt. Und dann sollen sich Georg undLina auch noch ein paar Tage um die Ratte der Nachbarin Julia (NaemiSimon) kümmern. Lina mag Ratten nicht, und Amadeus ist am Anfang auchganz scheu. Ob er es genauso schwierig wie Lina findet, sich inseiner neuen Umgebung einzuleben?Autorin Anja Flade-Kruse und Regisseur Markus F. Adrian erzählenin "Alles neu für Lina", wie es ist, wenn man neu ist und sich mitDingen auseinandersetzen muss, die fremd sind. Um sich einzuleben,das lernt Lina ganz schnell, braucht es ein bisschen Mut.Bereits zum zweiten Mal wurde für die Vorschulstrecke"KiKANiNCHEN" eine Realserie vom Kinderkanal von ARD und ZDF inAuftrag gegeben. Produziert wurde die Serie von Studio.TV.Film GmbH,die redaktionelle Verantwortung tragen Silvia Keil und AnnetteWalther von KiKA sowie Nina Paysen für den rbb als ko-produzierendeAnstalt.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de.Registrierte Nutzer finden hier auch eine Folge zur Ansicht. NachAusstrahlung ist die Mini-Serie auf kika.de und im HbbTV unter demRed Button abrufbar.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell