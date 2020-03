Premier Miton: Meinungen?

Der Kurs der Aktie Premier Miton steht am 28.03.2020, 01:00 Uhr bei 77.5 GBP. Der Titel wird der Branche "Asset Management & Custody Banken" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Premier Miton entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Für die Premier Miton sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Premier Miton. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 204,5 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 163,87 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 77,5 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Premier Miton ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Premier Miton-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 65,28, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 77,92, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Premier Miton auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Premier Miton sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.