Die Premier League zurück bei Sky: das deutsche Trainerduell im Eröffnungsspiel zwischen Liverpool und Norwich sowie Manchester United gegen Chelsea zum Auftakt live und exklusiv

Unterföhring (ots) -- Am Freitagabend, 9. August überträgt Sky dasSaison-Eröffnungsspiel der Premier League 2019/20 von Jürgen Kloppund dem FC Liverpool gegen Daniel Farke und Norwich City live undexklusiv- Am Samstag und Sonntag (10./11. August) zeigt Sky fünf weiterePartien des 1. Spieltags live und exklusiv, darunter ManchesterUnited - FC Chelsea- Weitere Höhepunkte der Hinrunde sind unter anderem FC Liverpoolgegen Manchester City (8.-11. November) und das Manchester-Derby(6.-9. Dezember)- Bereits im Juli rollt bei Sky der Ball: die Premier League AsiaTrophy mit Manchester City, West Ham United, Newcastle United und denWolverhampton Wanderers am 17. und 20. Juli live und exklusiv- In der kommenden Saison zeigt Sky exklusiv alle 380 Spiele derPremier League in voller Länge, mit 232 Spielen überträgt Sky mehrals jemals zuvor in Deutschland liveWenn das Oberhaus des englischen Fußballs im August zu Skyzurückkehrt, dürfen sich Sky Kunden auf das beste und umfangreichsteLive-Angebot aus der Premier League freuen, das es in Deutschlandbislang gab. Insgesamt können Sky Kunden exklusiv alle 380 Spiele derSaison 2019/20 in voller Länge sehen. Mit 232 Partien wird Sky mehrBegegnungen als jemals zuvor in Deutschland live übertragen und imRahmen dieses Angebots zu jeder Anstoßzeit mindestens ein Match livezeigen.Zwei Monate vor Beginn der Saison 2019/20 hat die Premier Leagueheute den Spielplan für die kommende Spielzeit bekannt gegeben. DieFans des englischen Fußballs dürfen sich bereits zum Auftakt aufzahlreiche Höhepunkte freuen. Los geht es am 9. August mit demdeutschen Trainerduell im Eröffnungsspiel. Jürgen Klopp und der FCLiverpool empfangen Aufsteiger Norwich City, den Daniel Farke zurückin die Premier League geführt hat und in dessen Kader zahlreiche ausder Bundesliga bekannte Spieler stehen.Darüber hinaus wird Sky am Samstag und Sonntag des 1. Spieltags(10.-11. August) unter anderem die Partien West Ham United -Manchester City, Tottenham Hotspur - Aston Villa, Newcastle United -FC Arsenal und Manchester United - FC Chelsea live und exklusivübertragen.Weitere Termine, die sich Fans vormerken sollten, sind unteranderem die Spitzenspiele Manchester City gegen Tottenham Hotspur am2. Spieltag (16.-19. August), FC Liverpool gegen FC Arsenal am 3.Spieltag (23.-26. August) und das Nord-London-Derby zwischen Arsenalund den "Spurs" am 4. Spieltag (30.8.-2.9.). Der FC Liverpool undManchester City, die sich in der abgelaufenen Saison ein packendesRennen um die Meisterschaft lieferten, treffen erstmals am 12.Spieltag (8.-11. November) aufeinander. Knapp einen Monat später(6.-9. Dezember) erwarten das Team von Pep Guardiola ManchesterUnited zum Manchester-Derby.Fest steht auch bereits: Wenn sich Deutschland und der RestEuropas schon im Winterschlaf befinden und der Ball ruht, geht es aufder Insel richtig rund. Am 26. Dezember, dem sogenannten "BoxingDay", steht ein kompletter Spieltag auf dem Programm. Insgesamtfinden über den Jahreswechsel zwischen dem 26. Dezember und Neujahrdrei komplette Spieltage statt.Ausführliche Details zur Berichterstattung aus der Premier Leaguewird Sky rechtzeitig vor dem Auftakt der neuen Saison bekannt geben.Die Premier League Asia Trophy mit Manchester City am 17. und 20.Juli liveEinen ersten Vorgeschmack auf die neue Saison erhalten Sky Kundenbereits drei Wochen vor Saisonbeginn, wenn Sky die Premier LeagueAsia Trophy live überträgt. Das Vorbereitungsturnier wird seit 2003alle zwei Jahre in Asien ausgetragen.Für die diesjährige neunte Auflage ist die Premier League zu Gastin China. Am Mittwoch, 17. Juli stehen in Nanjing die Halbfinalszwischen Newcastle United und den Wolverhampton Wanderers (Anstoß:12.00 Uhr) sowie zwischen Manchester City und West Ham United(Anstoß: 14.30 Uhr) auf dem Programm. Am Samstag, 20. Juli bestreitenin Shanghai zunächst die Verlierer der Halbfinals das Spiel um Platzdrei (Anstoß: 12.00 Uhr), bevor die Halbfinalgewinner ab 14.30 Uhrden Sieger der Premier League Asia Trophy 2019 ermitteln.Alle vier Begegnungen überträgt Sky auf Sky Sport 1 HD live undexklusiv.Die Premier League von 2019/20 bis 2021/22 exklusiv bei SkyEnglands Premier League kehrt zur neuen Saison zu Sky Deutschlandzurück. Die neue Vereinbarung gilt von 2019/20 bis einschließlich derSpielzeit 2021/22. Während der dreijährigen Laufzeit wird Sky diePremier League als einziger Anbieter in Deutschland und Österreichexklusiv übertragen, beinhaltet sind darüber hinaus die exklusivendeutschsprachigen Rechte in der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein.Umfasst sind die exklusiven Live-Übertragungsrechte über dieVerbreitungswege Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile.Somit können Sky Abonnenten mit dem Sky Sport Paket sowohl imklassischen linearen Fernsehen als auch per Streaming mit Sky Goimmer und überall live dabei sein, wenn der Ball in Englands Stadienrollt. Zudem können Fußballfans, die noch kein Sky Abonnement haben,die Premier League über den monatlich kündbaren Streaming Service SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung live verfolgen. Darüber hinauswird die Premier League live auch in Sky Sportsbars und Sky Hotelszur Verfügung stehen.Über die exklusiven Live-Übertragungsrechte hinaus beinhaltet dieVereinbarung auch umfangreiche Clip- und Highlight-Rechte. Neben demexklusiven Angebot im Pay-TV werden somit auch im Free-TV auf SkySport News HD sowie frei empfangbar auf skysport.de und über dieSocial-Media-Kanäle von Sky Spielzusammenfassungen und Spielszenender Premier League zu sehen sein.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell