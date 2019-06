Premier Imran Khan ruft Pakistaner zum Zahlen von Steuern auf

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan hat die Bevölkerung des Landes dazu aufgerufen, Steuern zu zahlen.



Er appelliere an alle, bis Ende Juni ihre Vermögenswerte zu deklarieren und von einer Steueramnestie zu profitieren, sagte Khan in einer Videoansprache am Montag. "Wir müssen uns ändern, wenn wir ein großartiges Land werden wollen. Zahlen wir keine Steuern, werden wir unser Land nie in die Höhe bringen", sagte Khan.

Zuletzt waren in Pakistan die Steuereinnahmen gesunken. Nur sehr wenige Menschen und Firmen in Pakistan zahlen überhaupt Steuern. Khan hatte wegen der geringen Steuereinnahmen im Frühjahr bereits damit gedroht, die Steuerbehörde FBR aufzulösen und durch eine neue zu ersetzen. Er hatte versprochen, dass Steuergelder nicht missbraucht werden oder bei korrupten Beamten landen.

In den vergangenen Wochen war Khan zudem von der Opposition und Medien in Kritik geraten, da seine Regierung bei der Erhöhung der Steuereinnahmen keine Fortschritte erzielte. Höhere Steuereinnahmen waren eines der wichtigsten Wahlversprechen von Khans Partei "Bewegung für Gerechtigkeit" (Tehreek-e Insaaf/PTI).

Khan veröffentlichte die Videobotschaft einen Tag vor der Vorstellung des Budgets für das nächste Fiskaljahr, das Anfang Juli beginnt. Pakistan leidet aktuell unter massiven wirtschaftlichen Problemen und hat sich kürzlich mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) auf ein Hilfspaket in Höhe von rund sechs Milliarden US-Dollar geeinigt. Angesichts der prekären finanziellen Lage des Landes will auch das mächtige Militär Einschnitte hinnehmen./vee/DP/he