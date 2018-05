Premier Gold Mines Aktie: Ist die Erholung schon vorbei?

Nach dramatischen Kursverlusten Ende März sah die Kursentwicklung von Premier Gold Mines im April eigentlich gar nicht schlecht aus. Mit stetigen Gewinnen gelang es dem Papier, wieder auf die Marke von 3,00 CAD aufzuschließen. Was vor nicht allzu langer Zeit noch ein vorübergehendes Tief darstellte, erweist sich jetzt aber als ein harter Widerstand. Am Dienstag prallte die Aktie heftig an eben ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.