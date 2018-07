Premier-Bauentwickler Emaar wird das größte chinesische Viertel in Dubai Creek Harbour bauen

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Der Premier-Bauentwickler Emaar kündigte den Bau einesWahrzeichens an, dass die Beziehungen zwischen den VAE und Chinastärken wird, zeitgleich mit einem historischen Besuch deschinesischen Präsidenten Xi Jinping in den VAE.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/720011/Chinatown_at_Dubai_Creek_Harbour_1.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/720012/Chinatown_at_Dubai_Creek_Harbour.jpg )Um chinesische Auslandsbürger in den VAE zu ehren und dieGeschäftsbeziehungen mit China zu stärken, wird Emaar das größtechinesische Viertel des Nahen Ostens im Einkaufsbezirk Dubai CreekHarbour bauen, seinem sechs Quadratkilometer großen Mega-Bauprojekt,nur 10 Minuten vom internationalen Flughafen von Dubai und demsymbolträchtigen Burj Khalifa entfernt.Die Einkaufszone wird eine zentralen Platz im Dubai Creek Harboureinnehmen - um dem neuen Wahrzeichen der Welt, dem Dubai Creek Tower,eine Heimstatt zu bieten und ihm lebhafte Lifestyle-Elemente zuverleihen. Vor dem Wasserweg des Dubai Creek werden die elegantgestalteten Wohnungen in Dubai Creek Harbour spektakuläre Aussichtenauf die dramatische Skyline der Stadt. das Wasser und dasNaturschutzgebiet Ras Al Khor bieten.Für eine weitere Stärkung der Outreach-Initiative nach China gabdas Unternehmen außerdem bekannt, dass es drei eigene Pavilions inChina - in Peking, Shanghai und Guangzhou - eröffnen werde, allesStädte die mit täglichen Direktflügen nach Dubai mit EmiratesAirlines verbunden sind. Die drei Büros werden Tourismus, Bildung,Handel und Investment zwischen den VAE und China fördern.In einer dritten Ankündigung ließ Emaar verlauten, dass es seineMarke von Premium-Luxushotels und Serviced Residences, Address Hotels+ Resorts, auf China ausweiten werde. Diskussionen sind im Gange, umHotels der Marke Address in wichtigen Städten des Landes zuentwickeln und zu betreiben, da chinesische Touristen mit der Markevertraut sind.Mohamed Alabbar, Chairman, Emaar Properties, sagte: "Der Besuchdes chinesischen Präsidenten Xi Jinping in den VAE ist historisch undwird die VAE-China-Beziehungen stärken, was durch Initiativen wie dieVAE-China-Woche untermauert wird. Die Entwicklung des neuenchinesischen Einkaufs- und Lifestyle-Viertels in Dubai Creek Harbour- sowie die Expansion von Emaar nach China, in den BereichenImmobilien und Hospitality - unterstreicht unser Engagement für dasLand.Die Expansion von Emaar nach China ergänzt die "One Belt, OneRoad"-Initiative, in der die VAE eine bedeutende Rolle spielenwerden.China ist der viertgrößte Besucherquellenmarkt für Dubai, und dieHotels von Emaar gehören zu denjenigen, die von chinesischenBesuchern am meisten bevorzugt werden, aufgrund ihrer zentralen Lageund dem mühelosen Zugang zu Lifestyle-Zielen wie der Dubai Mall.Das Downtown Dubai von Emaar und seine Attraktionen wie BurjKhalifa, die Dubai Mall und der Dubai Fountain sind beliebte Zielefür chinesische Besucher.http://www.emaargroup.com.cn; WeChat ID: emaardubaiPressekontakt:Kelly HomeASDA'A B-M+971-4450-7600kelly.home@bm.comOriginal-Content von: Emaar Properties, übermittelt durch news aktuell