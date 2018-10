Premia Partners feiert den ersten Jahrestag der China-A-Multi-Faktor-ETFs, die überdurchschnittlich gute Ergebnisse zeigten und die meisten Geldzuflüsse unter vergleichbaren Anlagemöglichkeiten während des Berichtszeitraums verzeichneten

Hongkong (ots/PRNewswire) - Premia Partners, das in Hongkongansässige ETF-Investmentunternehmen, gab die ersten Jahresergebnissefür seine Smart Beta-China-A-Aktien-ETFs bekannt.- Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF (Ticker: 2803 HK), derden CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index abbildet und ~300Unternehmen erfasst, die die Hauptwirtschaftskraft Chinas aufgrundihrer wirtschaftlichen Größe, finanzieller Stabilität und ihremniedrigen Risikoprofil ausmachen. Seit seiner Gründung übertraf derETF die etablierten Anbieter bei dem durch die Marktkapitalisierunggewichteten CSI300-Referenzwert um 0,31 % und verzeichnete einWachstum der Neuzuflüsse von 69 %.- Premia CSI Caixin China New Economy ETF (Ticker: 3173 HK) bildetden CSI Caixin Rayliant New Economic Engine Index ab, der ~300führende Unternehmen aus den Branchen der New Economy umfasst, dienach Größe des Umlaufvermögens, finanzieller Stabilität undWachstumsmerkmalen ausgewählt wurden. Seit seiner Gründung übertrafder ETF die Vergleichsindizes bei dem durch dieMarktkapitalisierung gewichteten Chinext-Referenzwert um 4,82 % undverzeichnete ein Wachstum der Neuzuflüsse von 61 %.Die ETFs bilden CSI Smart Beta-Indizes ab und verwenden diefundamentale, multifaktorielle Methodik von Caixin Rayliant SmartBeta unter der Leitung von Dr. Jason Hsu, dem Vorsitzenden und CIOvon Rayliant Global Investors, der Mitbegründer von ResearchAffiliates war.Premia Partners hat kürzlich auch zwei ETFs an die Börse gebracht,die das Wachstum der asiatischen Region abbilden.- Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF (Ticker: 2810 HK)bietet Zugang zu führenden Unternehmen in den WachstumsländernThailand, Malaysia, Vietnam, Indonesien und den Philippinen; und- Premia Asia Innovative Technology ETF (Ticker: 3181 HK) bietetZugang zu führenden Unternehmen in technologieorientierten Sektorenin den Bereichen digitale Transformation,Gesundheitswesen/Biowissenschaften und KI/Robotik/Automatisierung.Im Einklang mit der Mission des Unternehmens, kostengünstige undeffiziente Zugangsinstrumente zu entwickeln, handelt es sich beiallen vier HKEx-gelisteten Premia ETFs um physische ETFs mit einerGesamtkostenquote von 0,50 % p.a."Wir sind für die kontinuierliche Unterstützung unserer Kunden,Geschäftspartner und unseres Teams sehr dankbar und freuen unsdarauf, bald weitere interessante, neue Produkte zu präsentieren",sagte Rebecca Chua, geschäftsführende Gesellschafterin desUnternehmens.Premia Partners, das gerade sein zweijähriges Bestehen gefeierthat, gehört nach Vanguard seit dem 24. Oktober zu den besten 50 % derETF-Investmentunternehmen in Hongkong, gemessen an der Anzahl lokalerETFs und dem entsprechenden AUM.Informationen zu Premia PartnersPremia Partners wurde 2016 in Hongkong gegründet und widmet sichder Entwicklung und Betreuung von Best-Practice-ETF- undregelbasierten Lösungen für die asiatische Region. Bitte besuchen Sieuns unter www.premia-partners.com und bleiben Sie in Verbindung.Für Anfragen:Premia Partners Company Limited+852 2950 5777enquiries@premia-partners.comOriginal-Content von: Premia Partners, übermittelt durch news aktuell