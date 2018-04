Prem Rawat begeisterte Münchner Publikum - BILD

1.300 Menschen verfolgten den Auftritt des Erzählers in denEisbach FilmstudiosMünchen (ots) - Prem Rawat, der weltweit geschätzteinternationale Redner, Autor und Friedensbotschafter, trat amvergangenen Samstag vor begeistertem Publikum in München auf. Rund1.300 Zuhörerinnen und Zuhörer fanden sich in den Eisbach-Studiosein, um den Ausführungen Rawats zu folgen. "Im Leben geht es nicht umden Beginn oder das Ende - es geht darum, wie wir die Zeit dazwischenfüllen. Um friedvoll leben zu können, müssen wir mit uns selbst imFrieden sein", so das Credo des Autors.In München zog Rawat das Publikum mit Geschichten, Fabeln undWeisheiten in seinen Bann. Anlässlich des zweistündigen Auftrittswurde auch die aktuelle Bucherscheinung "Der Papagei der alles wussteund nichts konnte" vorgestellt. Rawat präsentiert darin eine Auswahlan Geschichten aus seinem reichhaltigen Fundus. In Spanien klettertedas Buch bereits auf die Bestsellerlisten. Seit Ende Februar ist esauch in deutscher Übersetzung am Markt erhältlich. Das Werk ist eineuniverselle, originelle, aber vor allem inspirierende Würdigung desLebens, angereichert um wunderschöne japanische Illustrationen. DasBuch ist beim Gütersloher Verlagshaus erschienen.Prem Rawat wurde 1957 in der Stadt Haridwar in Nordindien geboren.Schon früh war es Rawats Vision, persönlichen Frieden undMitmenschlichkeit auf allen Ebenen zu leben und zum Nachdenken zumotivieren. Er spricht Menschen aus allen Lebensbereichen an,unabhängig von Alter, Bildung, Weltanschauung und Status. Seine über40-jährige Vortragstätigkeit führte ihn in mehr als 250 Städte derWelt. Mit seinen Weisheiten erreichte er hunderte Millionen Menschen.Seine Gedanken und Bücher wurden in mehr als 75 Sprachen übersetzt.Prem Rawat erhielt zahlreiche Friedenspreise und gründete 2001 eineeigene Stiftung, die sich für bessere Lebensbedingungen und Friedenin den ärmsten Regionen der Welt einsetzt.[(Link zum Buch)] (https://bit.ly/2w0Wwqk)Rückfragehinweis:Eleanor Riddles (English only)Eleanor.riddles@pagefield.co.uk+44 (0)203 327 4056Original-Content von: Prem Rawat, übermittelt durch news aktuell