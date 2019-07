Prellungen, Brüche, Kopfverletzungen: Ärzte der Hamburger Asklepios Kliniken behandeln jeden Tag Verletzte nach Unfällen mit E-Scootern (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Ärzte lagen mit ihren Prognosen richtig: Unmittelbar nachEinführung der E-Scooter kamen die ersten Verletzten in dieNotaufnahmen. Allein in der Asklepios Klinik St. Georg, die mitten inder Hamburger Innenstadt und damit im Zentrum der mittlerweile fast3.000 zur Miete stehenden E-Scooter liegt, wurden in den vergangenendrei Wochen mehr als 15 Verletzte behandelt. "Die Bilanz isterschreckend, vor allem, weil viele Kopfverletzungen dabei waren unddie Fahrer in keinem Fall einen Helm trugen", sagt Prof. Dr.Christian Kühne, Chefarzt des Chirurgisch-Traumatologischen Zentrumsder Asklepios Klinik St. Georg in Hamburg (http://ots.de/cLCXdY)."Wir haben schon mehrere Patienten mit Verletzungen am Schädel oderim Hirnbereich behandelt, außerdem gab es bereits schwereGelenkverletzungen, Verletzungen im Bereich des Brustkorbs und auchdiverse Prellungen und Hautverletzungen", so der Unfallchirurg. Auchdie Ärzte und Pflegekräfte der Asklepios Kliniken in den StadtteilenAltona, Wandsbek und Harburg haben bereits eine Reihe von Verletztennach Stürzen mit den E-Scootern behandelt. "Wir gehen davon aus, dassdie Zahl der Verletzten noch steigt, und haben deshalb beschlossen,die Unfälle so schnell wie möglich in einem Registerzusammenzutragen, um unter anderem die Art der Verletzungen und dieUmstände der Stürze zu dokumentieren und später für eine Studieauszuwerten," so Professor Kühne.In dem geplanten Register sollen die Meldungen der Notaufnahmenund Unfallchirurgen aus allen Hamburger Asklepios Kliniken (Altona,Barmbek, Harburg, St. Georg, Nord, Wandsbek und Westklinikum)zusammengeführt werden. "Wir erfassen dann zum Beispiel denSchweregrad der Verletzung, ob der verletzte Scooter-Fahrer einenHelm getragen hat, ob er zum ersten Mal mit einem E-Scooter unterwegswar und ob es ein Sturz oder eine Kollision war", sagt Chefarzt Prof.Kühne."Unabhängig von den Ergebnissen der geplanten Studie ist aberjetzt schon klar, dass Scooter-Fahrer ohne Helm ein besonders großesVerletzungsrisiko haben. Auch wenn der Gesetzgeber keine Helmpflichtfür E-Scooter vorsieht: als Ärzte, die diese schwerverletztenPatienten behandeln, raten wir dringend dazu, beim Fahren einen Helmzu tragen!", so der Appell von Prof. Kühne. Damit wiederholt derUnfallchirurg aus der Asklepios Klinik St. Georg die gemeinsame,eindringliche Warnung seiner Chefarztkollegen aus der AsklepiosKlinik Altona, dem Unfallchirurgen Prof. Großterlinden und demNeurochirurgen Prof. Kehler, die bereits Ende Mai - also vor Beginnder Zulassung auf deutschen Radwegen - vor den Gefahren durchleichtsinnigen Gebrauch der E-Scooter gewarnt hatten (hier der Linkzur Pressemitteilung: http://ots.de/cdH9l6). Damals hatten die beidenChefärzte eine US-Studie aus Texas zitiert, nach der 45 Prozent allerVerletzten nach E-Scooter-Unfällen eine Kopfverletzung aufwiesen.Praktisch kein Fahrer trug einen Helm.Ein Foto von Prof. Kühne liegt dieser Pressemitteilung bei.Kontakt:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenPflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell