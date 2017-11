Prekäre Lebenslagen, Familiennachzug, Europa

Köln (ots) - Der Bundeshauptausschuss des KolpingwerkesDeutschland erklärt: Am Umgang mit diesen Themen werden wir die neueBundesregierung messen!1. Prekäre LebenslagenDeutschland geht es gut. Es sind so viel Menschen in Beschäftigungwie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Die Steuereinnahmensprudeln auf Rekordhöhe. Die wirtschaftliche Wachstumsrate zeugt voneiner positiven ökonomischen Entwicklung.Deutschland geht es gut. Für einen nicht unerheblichen Teil derBevölkerung ist diese Feststellung jedoch aufgrund ihrer Situationeher ein Hohn. Dazu zählen Menschen, die aus dem prekärenBeschäftigungsmarkt und der Erwerbslosigkeit nicht herauskommen. Siepartizipieren nicht mehr am volkswirtschaftlichen Fortschritt, fühlensich ausgegrenzt und gehen oftmals auf Distanz zu jenen, die sie fürihre frustrierende, wirtschaftlich prekäre und in der Konsequenz auchals Ausgrenzung erlebte Situation mitverantwortlich machen.Das Kolpingwerk Deutschland erwartet von der neuenBundesregierung, dass sie diesen Menschen besondere Aufmerksamkeitschenkt. Politischen Entscheidungen müssen auf ihre Wirkungen auf dieAngehörigen im unteren wirtschaftlichen und sozialkulturellen Segmenthin überprüft werden.Insbesondere Langzeitarbeitslosen müssen neben den bisherigenAngeboten zur Ausbildung und Qualifizierung weitereBeschäftigungsmöglichkeiten durch die zusätzliche Schaffungöffentlich geförderter Beschäftigung angeboten werden. Träger vonMaßnahmen der beruflichen Integration müssen weiterhin mitentsprechend notwendigen finanziellen Mitteln ausgestattet undbürokratische Hürden abgebaut werden. Die Bundesagentur für Arbeitist an diesem Ziel auszurichten.Menschen, die sich abgehängt fühlen und nicht mehr ansoziokulturellen Gemeinschaften teilnehmen können, werden sich aufDauer von unserem gesellschaftlichen System distanzieren. Dieses musseine sich dem Gemeinwohl verpflichtende Bundesregierung verhindern.Nicht zuletzt auch deshalb, da über kurz oder lang diese Menschenüber den Erfolg oder Misserfolg unserer Demokratie mitentscheiden.2. FamiliennachzugDeutschland geht es gut. Das trifft aber nicht auf alle Menschenzu. Viele derjenigen, die - verfolgt und bedroht durch Krieg undGewalt - nach Deutschland geflohen sind, sind mit ihren Gedanken beiihrer Familie, die sie in ihrer Heimat zurücklassen mussten. Siemöchten gemeinsam als Familie in Deutschland leben und sich in dieGesellschaft integrieren.Eltern und ihre Kinder gehören zusammen. Eine Aussetzung desFamiliennachzugs darf es deshalb nicht geben. Das KolpingwerkDeutschland fordert daher die neue Bundesregierung auf, denFamiliennachzug nicht willkürlich einzuschränken und Eltern und ihrenKindern Schutz zu gewähren. Ein parteipolitisches Taktieren im Ringenum ein für einzelne Parteien positives Ergebnis derKoalitionsverhandlungen darf nicht auf dem Rücken von Familienausgetragen werden, deren Angehörige in großer Not nach Deutschlandgeflohen sind.In diesem Zusammenhang wird zugleich auf eine Förderung dessozialen Wohnungsbaus hingewiesen.3. EuropaDeutschland geht es gut. Damit dies so bleibt, brauchen wir einstarkes Europa. Angesichts der aktuellen Herausforderungen undProblemlagen ist der Zusammenhalt Europas in einem noch niedagewesenen Maß bedroht. Der Prozess der Europäischen Integrationkann nur gelingen, wenn Europa nicht nur im Sinne einerWirtschaftsunion, sondern auch als politische Union zusammenwächst.Auf die globalen Herausforderungen unserer Zeit muss Europa miteiner Stimme antworten. Dazu gehören eine verstärkte gemeinsameAußen- und Sicherheitspolitik sowie eine gemeinsam organisierteEntwicklungspolitik, auch um Fluchtursachen einzudämmen und zubekämpfen. Was die europaweite Verteilung von Geflüchteten betrifft,so fordern wir dazu auf, den Weg, wenn auch zäher Verhandlungen,erneut zu beschreiten. Es muss jede Gelegenheit genutzt werden, ummit den europäischen Partnern eine gemeinsame Linie bei derUnterbringung und Verteilung Geflüchteter zu finden. Denn hier gehtes um Menschen!Eine politische Union bedarf einer verbindlichen Abstimmung vonFiskal-, Wirtschafts- und Sozialpolitik zwischen denMitgliedsstaaten. Neben der konsequenten Einhaltung derStabilitätskriterien kann Europa als Raum der Solidarität nurgelingen, wenn schrittweise an einer Anhebung von Sozialstandardsgearbeitet wird. Ziel einer Sozialunion darf kein Sozialdumping sein.Deutschland muss sich dafür einsetzen, dass die wirtschaftlichenUngleichgewichte in Europa abnehmen. Nur so wird die europäischeUnion nicht nur als Wirtschafts-, sondern auch im Sinne einer Werte-und Sozialunion gelingen.Die Europäische Kommission darf nicht auf die Rolle als Hüterinder Verträge beschränkt werden, sondern muss, wo Probleme aufeuropäischer Ebene - unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips - ambesten gelöst werden können, Gestalterin politischer Prozesse sein.Wir fordern die künftige Bundesregierung auf, die verschiedenenReformvorschläge aus der Europäischen Kommission und derfranzösischen Regierung ernsthaft zu prüfen und im aktiven Dialog mitden Mitgliedsstaaten und Institutionen der Europäischen Union den Wegmutiger Reformen zu beschreiten.Erklärung des Bundehauptausschusses des Kolpingwerkes Deutschlandam 12. Erklärung des Bundehauptausschusses des Kolpingwerkes Deutschlandam 12. November 2017 in Stuttgart