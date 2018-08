Prekäre Bildungssituation für Millionen Flüchtlingskinder / UNO-Flüchtlingshilfe unterstützt Schulprojekte weltweit

Bonn (ots) - Die Bildungssituation für Flüchtlingskinder hat sichim letzten Jahr drastisch verschlechtert. Nach dem heuteveröffentlichten Bericht "Turn the Tide: Refugee Education in Crisis"des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) haben vierMillionen Flüchtlingskinder nicht die Möglichkeit, eine Schule zubesuchen. Innerhalb von nur einem Jahr ist diese Zahl um eine halbeMillion Kinder gestiegen.Laut der UNHCR-Studie besuchen lediglich 61 Prozent derFlüchtlingskinder eine Grundschule, weltweit sind es 92 Prozent. Beiälteren Kindern ist die Diskrepanz noch größer: Nur 23 Prozent derFlüchtlingskinder können auf eine weiterführende Schule gehen -gegenüber 84 Prozent der Kinder weltweit."Die aktuelle Situation ist alarmierend, weil immer mehr Kindernder Zugang zu Bildung verschlossen bleibt. Bildung ist jedoch derSchlüssel für die persönliche Entwicklung sowie Voraussetzung für einselbstbestimmtes Leben und eine erfolgreiche Integration. Deshalbunterstützen wir Bildungsprojekte für Flüchtlingskinder -international genauso wie in Deutschland", sagt der Geschäftsführerder UNO-Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer.Zum Beispiel in Kenia, wo die Mehrzahl der knapp 500.000Flüchtlinge in Camps leben. Dadaab ist das größte von ihnen. Etwa 43Prozent der Bevölkerung von Dadaab sind Kinder im Alter von fünf bis17 Jahren. In den Schulen müssen sich die Flüchtlingskinder zu viertoder fünft ein Lehrbuch teilen. Der Lehrermangel ist dramatisch: Aufeinen Lehrer kommen 56 Schüler. Um Abhilfe zu schaffen, hat dieUNO-Flüchtlingshilfe die Bildungsprogramme seines Partners UNHCR inKenia mit 1,2 Millionen Euro unterstützt.Auch in Deutschland fördert die UNO-Flüchtlingshilfe Projekte fürFlüchtlingskinder, um den Zugang zu Bildung zu ermöglichen undleistet damit einen wichtigen Beitrag für eine gelingendeIntegration. Der Dortmunder Verein Schul.inn.do gehört zu denzahlreichen Initiativen, die von der UNO-Flüchtlingshilfe finanziellunterstützt werden. Seit Sommer 2015 begleiten deren Mitarbeiterjunge Flüchtlinge auf ihrem Bildungsweg und unterstützen außerdem dieBerufskollegs bei der Beschulung der Förderklassen.Weitere Informationen und Spenden online:www.uno-fluechtlingshilfe.de/spendenPressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228-90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell