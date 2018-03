Preisverleihung auf der Leipziger Buchmesse 2018: Prix des lycéens allemands (FOTO)

Stuttgart (ots) -Der beliebte Literaturpreis Prix des lycéens allemands wurde am16. März zum vierzehnten Mal verliehen. Ernst Klett Sprachengratuliert Xavier-Laurent Petit mit dem Gewinnertitel "Le fils del'Ursari".Die Preisverleihung bildet den Höhepunkt eines einjährigenLiteraturprojekts, in dem über 3000 Schülerinnen und Schüler ausallen 16 Bundesländern intensive Begegnungen mitOriginaljugendliteratur und ihren Autorinnen und Autoren erleben -"des livres, des auteurs et toi!", wie es das Motto des Projektsbeschreibt. Der Gewinnertitel, "Le fils de l'Ursari" vonXavier-Laurent Petit, wurde von der Bundesjury, bestehend austeilnehmenden Schülerinnen und Schüler, nach dem Mehrheitsprinzipgewählt.Für das Jahr 2018 waren vier Romane der neueren französischenJugendliteratur nominiert:- La Belle rouge von Anne Loyer- La folle rencontre de Flora et Max von Coline Pierré und MartinPage- Là où naissent les nuages von Annelise Heurtier- Le fils de l'Ursari von Xavier-Laurent PetitDer Prix des lycéens allemands ist eine Initiative derFranzösischen Botschaft Berlin, des Instituts Français Deutschlandund der Kultusministerien der Bundesländer in Zusammenarbeit mit derErnst Klett Sprachen GmbH. Seit seinen Anfängen im Jahr 2004engagiert sich der Verlag in Form von organisatorischer undfinanzieller Unterstützung. Das Preisgeld, dotiert mit 5.000 EUR,wird ebenfalls vom Verlag zur Verfügung gestellt und bei derPreisverleihung der Autorin bzw. dem Autoren des Gewinnerromansüberreicht. Viele mit dem Prix ausgezeichnete Jugendbücher wurdenbereits vom Verlag ins Literatur-programm aufgenommen und mitsamtBegleitmaterial für Lehrende herausgegeben. Hendrik Funke,Redaktionsleiter der Romanischen Sprachen beim Verlag Ernst KlettSprachen, ist beeindruckt: "So viele Schülerinnen und Schülerengagieren sich Jahr für Jahr für den Prix des lycéens allemands undgehen damit über das hinaus, was im Rahmen des Französischunterrichtsverlangt wird. Das ist nicht selbstverständlich und verdientBeachtung."Lesen bildet, Lesen ist Bildung!Der Sprachenverlag hat im vergangenen Jahr die Initiative Lesenfürs Leben ins Leben gerufen mit dem Anliegen das Lesen von Literaturim Sprachunterricht zu beleben. Durch die Auseinandersetzung miteiner guten Lektüre sollen wichtige Fähigkeiten wie Kreativität,kritisches Denken, Konzentration und soziale Kompetenzen bei denLernenden stimuliert werden. "Vielen ist gar nicht mehr bewusst,welch großes Potenzial der Literaturunterricht für die persönlicheEntwicklung aber auch für den gesellschaftlichen Diskurs bereithält.Dieses Potenzial möchten wir durch diverse Lese-Initiativen sichtbarmachen. Daher werden wir den Literaturpreis gerne auch in Zukunftunterstützen", erklärt Hendrik Funke.Über den Ernst Klett Sprachen VerlagDer Ernst Klett Sprachen Verlag ist einer der führendenSprachenverlage in Europa und Teil der Stuttgarter Klett Gruppe. DerVerlag entwickelt sowohl maßgeschneiderte Lernmedien in digital undprint für Schüler und Schülerinnen, als auch Lehrwerke für erwachseneSprachenlernende im In- und Ausland. Das Programm umfasst hochwertigeProdukte für über 20 Sprachen, darunter auch Deutsch alsMuttersprache, Zweitsprache und Fremdsprache. Neben Lehrwerken wirdeine breite Palette von Lektüren, Grammatiken und Wortschätzen bishin zu Produkten für die Zertifikatsvorbereitung angeboten. ErnstKlett Sprachen setzt sich als Ziel, das Lehren und Lernen vonFremdsprachen zu erleichtern.Pressekontakt:Ernst Klett Sprachen GmbHAdriana AkinPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitRorebühlstr. 7770178 StuttgartTel.:0711 6672 5012E-Mail: pr@klett-sprachen.deWebsite und Webshop: www.klett-sprachen.deFacebook: www.facebook.de/ernstklettsprachenTwitter: www.twitter.com/klettsprachenOriginal-Content von: Ernst Klett Sprachen GmbH, übermittelt durch news aktuell